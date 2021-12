Sulayem aclara que Ecclestone no es parte de su equipo

Sulayem ganó las elecciones presidenciales de la FIA a finales de la semana pasada cuando consiguió más votos que su rival Graham Stoker en la lucha por la posición más poderosa del deporte motor.

Una de sus primeras decisiones durante su campaña fue proponer a Fabiana Ecclestone, esposa de Bernie Ecclestone, como candidata a vicepresidenta de deporte en Sudamérica. De esta forma, fue la primera vez en los 117 años de historia de la FIA que una mujer fue propuesta como vicepresidenta de deportes.

Su participación en el proyecto de Sulayem ha provocado algunos rumores sobre que el exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, podría estar a disposición del nuevo presidente de la FIA para ofrecer su información y su influencia.

Sin embargo, Sulayem ha explicado que Ecclestone le ha dejado claro que no tiene ningún interés en participar y que deja todas las funciones de la FIA a Fabiana.

En referencia a la posible participación de Bernie Ecclestone, Sulayem dijo que Fabiana fue elegida por el impresionante trabajo que había hecho en Brasil y no por los vínculos con su esposo.

"Esto es historia para la FIA, tener a la primera mujer nominada en toda nuestra historia", dijo.

"No estamos hablando de comisiones: estamos hablando se ser vicepresidente/a".

"Así que cuando me acerqué a ellos, no lo hice por su nombre, me acerqué a ellos por su credibilidad y su trabajo. Y la elección se hizo por méritos".

"Ha estado involucrada en la movilidad en Brasil, y también ha estado involucrada en la F1 en Brasil. Entonces ella entiende el lado del deporte y la movilidad, y ha estado en dos de las Comisiones, entonces su experiencia está ahí".

"Bernie me dijo: 'Tienes que convencerla. No tiene nada que ver conmigo'. Así que hasta ahí es donde llegó su ayuda".

Sulayem reconoció que Bernie Ecclestone tiene una gran experiencia que sería valiosa, pero consideró que su equipo actual era lo suficientemente fuerte como para conseguir las mejoras necesarias.

"Bernie es definitivamente una de las grandes referencias en la Fórmula 1, y siempre necesitas la experiencia y la sabiduría de la gente. Pero creo que tenemos un buen equipo en la FIA y tenemos un buen Consejo (del Deporte Motor) al que podemos llamar y preguntar, para ayudar a que el deporte y la Fórmula 1 crezcan", concluyó.

Photo by: Sutton Images