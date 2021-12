Rosberg: "Lo de Abu Dhabi no se ajustó al reglamento"

A más de una semana de lo ocurrido al final del Gran Premio de Abu Dhabi, la polémica continúa a pesar de que Mercedes descartó la posibilidad de apelar mediados de la semana pasada. Y aunque apareció en público en la celebración del equipo de su octavo título consecutivo en Brackley, Lewis Hamilton aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido desde que dejó el circuito de Yas Marina y los rumores sobre un posible retiro siguen en el aire.

Nico Rosberg, que conoce bien al británico primero como amigo y luego como compañero de equipo y rival, fue preguntado por RacingNews365.com sobre el futuro de Hamilton: "No lo sé. Estoy seguro de que es muy difícil para él pasar por esto en este momento. Era campeón del mundo en su cabeza, estaba seguro al 99%, y luego se lo quitan así, así que es difícil. No sé qué estará pensando, pero desde luego todos esperamos que esté aquí el año que viene".

"Es muy duro, porque además lo han adelantado", añadió sobre las circunstancias del final de la carrera. "Sí, tenía unos neumáticos de porquería, pero lo pasaron en la última vuelta. No es que su coche se haya roto o algo así. Ver que el campeonato se escapa así... ¡es horrible, horrible, horrible! Es muy doloroso. Si estás en el liderato así, estás estresado como un loco, y entonces el tipo te pasa, Dios mío..."

En cuanto a la manera en que actuó la dirección de carrera en torno al reinicio final en Abu Dhabi, Rosberg tiene claro que no se siguieron las reglas debidamente aunque de todas formas valora a Max Verstappen como campeón.

"Ambos pilotos habrían merecido el campeonato. Por supuesto que fue desgarrador para Lewis perderlo así, con algún tipo de -en ese momento- cambio de procedimiento que no se ajustó al reglamento. Sin embargo, Max es un merecido campeón. Hemos tenido una temporada increíble, no lo olvidemos. Ahora es cuestión de superarlo y seguir adelante; no podemos cambiar nada".

La FIA ha anunciado una investigación y una comisión para llegar al fondo de este final de campeonato y tratar de extraer lecciones para el futuro. Para el campeón del mundo de F1 de 2016, está claro que hay que apretar las tuercas después de las diversas polémicas que han tomado la temporada de 2021.

"Es importante que el deporte aprenda de esto, y de toda las luchas rueda a rueda. Es necesario reforzar el marco para que las decisiones sean rápidas y claras: 'Sí, está bien'. 'No, no está bien', y luego sigues adelante. Eso también es posible, reforzarlo de verdad".