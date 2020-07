Ralf Schumacher: Por rendimiento, debes sacrificar a Stroll por Pérez

Las negociaciones entre Vettel y Racing Point -que el año próximo pasará a llamarse Aston Martin- y las consecuencias de ante un desembarco del cuatro veces campeón del mundo en el equipo de Silverstone han copado los titulares de la Fórmula 1 en las últimas horas.

Se piensa que la opción más factible si Vettel firma por Aston Martin sería que "Checo" Pérez deje la escudería, a pesar que el mexicano tiene un contrato que lo une hasta finales de 2022.

Sin embargo, Ralf Schumacher, ex piloto de F1 y actual comentarista para Sky de Alemania sobre la máxima categoría, piensa que lo que el equipo determine no será algo sencillo.

"Si hablas de rendimiento puro, lógicamente tienes que sacrificar al hijo de Stroll", disparó quien compitió en la F1 entre 1997 y 2007, con seis victorias en su cuenta.

"Con Pérez no debes olvidar que tiene un muy buen aporte. Tiene un muy buen patrocinador a su lado. Desde ese punto de vista, creo que es una decisión difícil", agregó.

El menor de los hermanos Schumacher advierte que Lawrence Stroll, padre de Lance y líder del consorcio que adquirió las acciones de la escudería hace dos años, no podrá mantener a su hijo si su performance no mejora, habiendo sido ampliamente superado por Pérez desde que comenzaron a compartir garaje el año pasado.

"No es el caso de que sólo el padre invierte dinero allí. También hay socios (otros inversores de Canadá). Y no será para siempre que el padre pueda dejar que su hijo maneje por ahí, si lo hace muy mal".

Sainz: No me gustaría que Pérez salga de Racing Point

Carlos Sainz, por su parte, tuvo cálidas palabras para "Checo" Pérez, al indicar que "siempre he hablado muy bien de 'Checo', es un pilotazo. Se merece seguir en F1 y creo que va a seguir".

El español, quien en 2021 dejará McLaren para ir al lugar de Vettel en Ferrari, fue claro en que desea que el mexicano mantenga su asiento en Racing Point.

"En caso de que salga de Racing Point sería una faena, ahí tiene un coche al fin competitivo para demostrar su calidad. Pero son solo rumores, personalmente a mí también me gustaría ver a Vettel en la F1 el año que viene, a los dos, porque son dos pilotazos, pero no me gustaría que Pérez pierda un coche tan importante como el Racing Point", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov y José Carlos de Celis

Las fotos del jueves en el Gran Premio de Hungría:

Galería Lista Mecánico de Mercedes con neumáticos Pirelli 1 / 44 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes en el pit stop practica con el monoplaza de Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 2 / 44 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 en la conferencia de prensa 3 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 en la conferencia de prensa 4 / 44 Foto de: FIA Pool Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 en la conferencia de prensa 5 / 44 Foto de: FIA Pool Sebastian Vettel, Ferrari en la conferencia de prensa 6 / 44 Foto de: FIA Pool Sebastian Vettel, Ferrari en la conferencia de prensa 7 / 44 Foto de: FIA Pool Sebastian Vettel, Ferrari en la conferencia de prensa 8 / 44 Foto de: FIA Pool Sebastian Vettel, Ferrari en la conferencia de prensa 9 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri en la conferencia de prensa 10 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri en la conferencia de prensa 11 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 12 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 13 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 14 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 15 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 16 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 17 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 18 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 19 / 44 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Racing Point en la conferencia de prensa 20 / 44 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Racing Point en la conferencia de prensa 21 / 44 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Renault F1 en la conferencia de prensa 22 / 44 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Renault F1 en la conferencia de prensa 23 / 44 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Renault F1 en la conferencia de prensa 24 / 44 Foto de: FIA Pool Daniil Kvyat, AlphaTauri y Pierre Gasly, AlphaTauri en la conferencia de prensa 25 / 44 Foto de: FIA Pool Daniil Kvyat, AlphaTauri en la conferencia de prensa 26 / 44 Foto de: FIA Pool Daniil Kvyat, AlphaTauri en la conferencia de prensa 27 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, Renault F1 en la conferencia de prensa 28 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, Renault F1 en la conferencia de prensa 29 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, Renault F1 en la conferencia de prensa 30 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, Renault F1 en la conferencia de prensa 31 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari y Sebastian Vettel, Ferrari en la conferencia de prensa 32 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari en la conferencia de prensa 33 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari en la conferencia de prensa 34 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari en la conferencia de prensa 35 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari en la conferencia de prensa 36 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren y Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 37 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren en la conferencia de prensa 38 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren en la conferencia de prensa 39 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., McLaren en la conferencia de prensa 40 / 44 Foto de: FIA Pool Alex Albon, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 41 / 44 Foto de: FIA Pool Alex Albon, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 42 / 44 Foto de: FIA Pool Alex Albon, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 43 / 44 Foto de: FIA Pool Alex Albon, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 44 / 44 Foto de: FIA Pool

Related video