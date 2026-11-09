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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Stella elogió a Norris: un maestro para leer el grip y adaptarse a un McLaren difícil

Tercer triunfo de la temporada para Lando Norris, protagonista de una carrera impecable en la gestión de las condiciones cambiantes de la pista. Stella ensalza la capacidad de adaptación del inglés: “Cuando está al máximo, es uno de los mejores pilotos de la parrilla".

Roberto Chinchero

Publicado: 9 nov 2026, 20:37

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Fue una prueba de madurez de gran valor la ofrecida por Lando Norris en el circuito de Interlagos. La tercera victoria de la temporada del piloto inglés llegó al término de una carrera complicada, en la que las condiciones de la pista cambiaron continuamente, obligando a los pilotos a adaptar su conducción a niveles de adherencia muy diferentes. De los neumáticos intermedios a los slicks, para luego volver de nuevo a los intermedios en el final: una secuencia que puso de relieve hasta qué punto las prestaciones de los monoplazas son sensibles a las condiciones del asfalto.

Norris interpretó cada fase con una lucidez impresionante. El único borrón llegó al apagarse los semáforos, cuando un patinaje excesivo de las ruedas traseras le impidió aprovechar la pole position. Desde ese momento, sin embargo, la suya fue una carrera sin errores, construida a través de una gestión inteligente de los neumáticos, una gran sensibilidad en la búsqueda de grip y la capacidad de mantener la calma incluso en los momentos más delicados.

“Normalmente, en una situación así me habría enfadado mucho más" – admitió Norris refiriéndose a la salida – "pero mantuve la paciencia. Sabía que sería una carrera en la que podían pasar muchas cosas. Y al final todo volvió a ponerse a mi favor”.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Quizá sea precisamente en esta declaración donde se encuentra una de las claves de su domingo. Norris no intentó recuperar de inmediato lo perdido en la salida: incluso cuando Kimi Antonelli en las fases iniciales se escapó, supo esperar a que la carrera le ofreciera las oportunidades para volver al frente.

La sensibilidad de Norris marcó la diferencia

El análisis más interesante de la actuación del inglés llegó de Andrea Stella. El team principal de McLaren subrayó cómo la capacidad de adaptación se ha convertido en una de las cualidades más importantes para un piloto, sobre todo con monoplazas que rara vez ofrecen un equilibrio ideal en todas las condiciones.

“Cuando Lando consigue expresarse al máximo es sin duda uno de los mejores pilotos de la parrilla" – explicó Stella - "no es la primera vez que, en condiciones variables, está entre los más rápidos en encontrar el límite. Lo hemos visto también hoy: cuando la pista se encontraba a medio camino entre seco y mojado, era probablemente el momento en el que ganaba más tiempo respecto a todos los demás”.

Un juicio que va más allá de la simple velocidad. Stella destacó la capacidad de Norris para comprender rápidamente cuánta adherencia hay disponible y para utilizar las herramientas a disposición del piloto con el fin de adaptar el monoplaza a las condiciones.

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

“Lando es muy sensible a la hora de entender cuánto grip tiene a disposición. Es un piloto extremadamente completo desde el punto de vista técnico, sabe cómo utilizar las herramientas del coche y adaptarse a su equilibrio. Nunca tendrás un coche perfecto, así como nunca tendrás condiciones ideales. Por eso creo que la adaptabilidad es probablemente la cualidad más importante que un piloto pueda poseer. Y Lando, en este aspecto, es un maestro”. Palabras significativas teniendo en cuenta que el McLaren sigue siendo, por admisión del propio Stella, un monoplaza difícil de conducir.

Una carrera decidida también por la temperatura de los neumáticos

La carrera de Interlagos planteó un escenario técnico inusual. En las primeras vueltas Verstappen y Hamilton lograron aprovechar una mejor capacidad para llevar rápidamente los neumáticos a temperatura, una ventaja determinante sobre un asfalto muy frío. Con la evolución de la pista, sin embargo, la correlación de fuerzas cambió. McLaren sufrió inicialmente, para después encontrar un rendimiento muy competitivo tanto con los intermedios como con los soft.

Stella identificó en las bajas temperaturas ambientales una de las razones principales de la competitividad del MCL40. En los entrenamientos disputados en condiciones más cálidas, McLaren había mostrado la tendencia a sobrecalentar los neumáticos. En carrera, en cambio, el frío permitió mantener los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El momento en el que Norris marcó más la diferencia llegó en la parte final del stint con los slicks, cuando la lluvia empezó de nuevo a volver traicionero el asfalto. Mientras varios rivales perdían rápidamente rendimiento, Lando logró mantener tiempos por vuelta muy competitivos. “Cuando la pista se estaba volviendo resbaladiza, antes del regreso a los intermedios, Lando conseguía mantener sus tiempos mucho mejor que cualquiera”, confirmó Stella.

La presión sobre Antonelli y la ejecución de McLaren

Norris identificó un momento decisivo en el duelo con Antonelli. Antes del cambio a los slicks, el piloto de McLaren se encontraba a ocho segundos del Mercedes. Norris anticipó la parada una vuelta respecto a Mercedes, y cuando Antonelli volvió a la pista, Lando se encontró inmediatamente a su espalda. “Esto me permitió presionarlo" – confirmó Norris - "obligándolo a empujar un poco más. Al final cometió un error y pude aprovecharlo”. Un episodio que resume bien la gestión de la carrera por parte de Lando: estar siempre en la posición adecuada para aprovechar las oportunidades, sin asumir riesgos inútiles.

También desde el muro McLaren trabajó con gran precisión. La elección de realizar un segundo stint con neumáticos soft, en lugar de intentar llegar directamente a la fase final con los intermedios, estuvo dictada por la degradación de los neumáticos y por la incertidumbre sobre la llegada de la lluvia.

Para Stella fue una decisión racional, respaldada también por la conciencia de la ventaja garantizada por los neumáticos nuevos. Una estrategia acompañada por pit stops finalmente sólidos, después de un periodo en el que el equipo había mostrado algunas dificultades en las operaciones en boxes.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Una victoria que confirma los progresos, pero no borra los límites

El éxito de Interlagos representa también una confirmación del trabajo de desarrollo de McLaren. Las actualizaciones introducidas en Hungría habían permitido al equipo volver a ser competitivo, antes de que los progresos de los rivales redujeran la ventaja. Las novedades

llevadas a Brasil, incluida la nueva ala delantera, representaron un paso más adelante. Stella confirmó que a Las Vegas llegarán otros componentes, parte de un recorrido técnico que constituye también la base del monoplaza de 2027.

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Norris, sin embargo, evitó entusiasmos fáciles. “Hemos traído actualizaciones que han funcionado, pero no son suficientes para decir que hemos vuelto a ser siempre los más rápidos. Hoy tenía un coche con el que podía luchar por ganar, pero la diferencia también la hicieron la estrategia, los pit stops y el hecho de no cometer errores. Todavía no estamos al nivel necesario para luchar por un mundial".

Es una valoración que no reduce el valor de la victoria, sino que, si acaso, lo refuerza. Norris no disponía necesariamente del mejor monoplaza en cada fase de la carrera, pero logró extraerle el máximo cuando las condiciones lo exigían. “Fue sin duda una de mis mejores victorias – concluyó – sobre todo por la dificultad de las condiciones y por la ejecución de la carrera. En días como este es facilísimo cometer errores, y nosotros no los cometimos”. Un domingo en el que Norris recordó por qué, de hecho, es uno de los top drivers presentes hoy en la Fórmula 1.

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