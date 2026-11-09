Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Qué hay detrás de la ruptura de Piastri con Mark Webber y qué significa para su carrera en F1

El anuncio de que la pareja ha puesto fin a su relación laboral ya se había anticipado a principios de esta temporada de F1, cuando Piastri reveló que el papel de Webber pasaría a ser más 'entre bastidores'

Ronald Vording

Publicado: 9 nov 2026, 17:30

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El lunes posterior al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Oscar Piastri y Mark Webber anunciaron en un comunicado conjunto que este último y Ann Neal dejarán de manejar la carrera del piloto de 25 años de McLaren. El momento elegido puede resultar sorpresivo —ahora en lugar de hacerlo a final de temporada—, pero la noticia en sí era algo que se veía venir desde hacía tiempo.

La pista más clara la dio el propio Piastri durante las pruebas de pretemporada en Bahréin. Mientras quien escribe estaba interesado principalmente en su opinión sobre los monoplazas de 2026 —lo que provocó una sonrisa reveladora e inmediata en el rostro de Piastri—, un colega australiano sacó a relucir el tema sobre el cambio de rol de Webber.

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"No hubo nada específico, simplemente tomamos la decisión de que las cosas se vieran un poco diferentes", comentó Piastri en esa noche inusualmente fría de febrero en el paddock de Bahréin. "Mark sigue muy involucrado y he estado en mucho contacto con él durante las últimas semanas. Simplemente ya no estará tanto a pie de pista. Así que ese es realmente el alcance. No hubo nada específico que lo detonara".

Aunque ese último punto sea esencialmente cierto, es evidente que la temporada 2025 fue intensa en varios frentes, incluyendo detrás de escena, al menos desde la perspectiva de Webber. Eso estuvo naturalmente ligado a las 'reglas papaya' con las que McLaren intentó tratar a ambos pilotos de la forma más justa posible, pero que también le complicó la vida al equipo en ciertos momentos, tal como admitió francamente Andrea Stella a principios de este año.

No es ningún secreto que Webber no siempre estuvo contento con el manejo de McLaren en ciertos momentos en pista, ni con la explicación sobre el bache de rendimiento de Piastri durante el último cuarto de la temporada, el cual le costó en última instancia el título mundial. Sin embargo, es importante enfatizar que el papel de un representante es defender los intereses de su piloto, aun cuando existan múltiples formas de hacerlo.

Webber, naturalmente, tenía presente la experiencia de sus propios años en Red Bull y quería evitar a toda costa que Piastri fuera etiquetado como un piloto número dos en el paddock de la F1. En una entrevista reciente con Autosport, el ex director del equipo Red Bull, Christian Horner, describió esto como una parte clave de la mentalidad de Webber, una visión del mundo que Horner considera que trasladaba al cockpit.

"Creo que la dificultad con Mark era que se motivaba a través de la adversidad. Siempre manejaba mejor cuando sentía que el mundo estaba en su contra", explicó Horner. "Podía ver el talento emergente en Sebastian [Vettel] y usaba todo lo que tenía en su arsenal para intentar desestabilizarlo o causar tensión para que luego jugara a su favor. Creo que como equipo estábamos aprendiendo a gestionar esas dinámicas".

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull.

Sin embargo, las diferencias entre aquella Red Bull y la McLaren de hoy son considerables. Red Bull estaba liderada en ese momento por Horner y Helmut Marko, dos hombres a quienes no les resultaba ajeno el lado político de la F1, mientras que McLaren está mucho más orientada a la ingeniería bajo el mando de Andrea Stella, quien enfatiza constantemente los principios bajo los cuales quiere competir, incluyendo la equidad. Esto aporta una dinámica distinta y también significa que cualquier intento de evitar ser relegado a un rol secundario se perciba con una luz completamente diferente.

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Hay que recalcar que McLaren nunca le pidió formalmente a Piastri que cambiara de gestión, pero Motorsport.com entiende que el propio piloto, con algunas aportaciones de su entorno cercano, formó su propia visión de lo que necesita de cara al futuro.

En todo caso, a principios de este año ya se había tomado la decisión de que Webber diera un paso al costado y operara principalmente 'detrás de escena' en lugar de estar bajo los reflectores durante los fines de semana de carrera. En retrospectiva, ese fue un primer paso hacia esta separación, la cual, según el comunicado, se dio de mutuo acuerdo. "Tras nuestra menor presencia a pie de pista esta temporada, acordamos colectivamente que ahora es el momento adecuado para dar por finalizado nuestro acuerdo de gestión", declaró Webber.

El desarrollo de Piastri y una nueva realidad en el mercado de pilotos de la F1

Más allá de todo eso, también hay que decir que la situación de Piastri es muy diferente a la que tenía al inicio de su carrera. En consecuencia, lo que necesita de la gente a su alrededor también ha cambiado. Esto aplica en dos áreas: su experiencia como piloto y la situación actual del mercado de pases de la F1.

En sus primeros años, Piastri necesitaba la experiencia de Webber como piloto más de lo que la necesita ahora. Cuando el australiano debutó en la F1 a los 21 años —y era, como suele describir Toto Wolff a los jóvenes pilotos, un "ciervo ante los faros"—, ayudaba tener a su lado a una persona de confianza que ya lo había vivido todo. Alguien ajeno al equipo que se preocupara únicamente por sus intereses y le ayudara a evitar posibles trampas.

Cuando Motorsport.com habló con Piastri en Barcelona durante su temporada de debut, ese fue precisamente el valor añadido que destacó: "El consejo de Mark fue que no subestimara el desafío de la F1 ni el gran salto que representa, no solo por los autos, sino por todo: la cantidad de gente con la que tienes que interactuar, los compromisos con los medios y los patrocinadores. Todo es mucho mayor que antes. Creo que tenerlo recordándomelo antes de que empezara la temporada fue bueno para no llevarme un impacto al llegar. Eso ha sido probablemente lo más importante".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Pero también es muy útil con pequeños consejos de manejo aquí y allá, y a veces pensando en preguntas para los ingenieros que ni siquiera se me pasan por la cabeza en el momento".

"Sigue estando muy afilado. Piensa como un piloto de carreras todavía y siempre está intentando sacar lo mejor de mí".

Más de tres años después, Piastri ha experimentado todo esto por sí mismo y, por lo tanto, necesita menos esa guía directa como piloto en comparación con su temporada de novato. Lógicamente, esto significa que ahora un tipo diferente de gestión puede ser suficiente, con prioridades distintas en ese sentido.

Además, la situación en el mercado de pilotos ha cambiado. Piastri está comprometido con McLaren a largo plazo, con un contrato que se extiende hasta finales de 2028. Sí, se ha dicho y escrito muchísimo sobre el asiento de Piastri este verano, especialmente a la luz de los rumores sobre Max Verstappen, los cuales fueron inflados considerablemente fuera de proporción por ciertas publicaciones. En realidad, sin embargo, el neerlandés indicó que había estado mucho más cerca de retirarse de la F1 que de cambiar de equipo, lo que significa que Piastri tampoco ha estado buscando seriamente en otra parte.

Él mismo describió como 'halagador' el hecho de que su nombre se vinculara con Red Bull durante los meses de verano, pero la realidad es que esa vía parece cerrada para los próximos años. Después de todo, Verstappen renovó su contrato, lo que significa que Red Bull —siempre que le dé un coche competitivo— tiene a su piloto principal asegurado. Y con talentos como Isack Hadjar, Arvid Lindblad y tal vez Nikola Tsolov a más largo plazo, Red Bull parece perfectamente capaz de cubrir su segundo asiento desde su propia cantera.

Añádase a eso el hecho de que Mercedes y Ferrari también tienen pilotos franquicia a largo plazo con Kimi Antonelli y Charles Leclerc, por lo que mantener y fortalecer aún más su relación con McLaren parece mucho más importante para Piastri que tener contactos en otros lugares, por ejemplo a través de Webber en Red Bull. Estos dos factores pueden seguir haciendo que el momento sea sorprendente, pero no tanto la decisión en sí de terminar la relación después de que Webber ya hubiera dado un paso al costado.

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

Photo by: Getty Images

Por último, hay que señalar que Webber sí desempeñó un papel clave en los primeros años de la carrera de Piastri, uno que no debe olvidarse en un momento como este. De hecho, el propio Piastri tampoco lo ha olvidado, como lo demuestra su cita en el comunicado conjunto: "Me gustaría agradecer a Mark y a Ann por todo su apoyo y consejos a lo largo de los años. Su guía ha sido inestimable, particularmente a la hora de navegar el comienzo de mi carrera en la F1. Les deseo todo lo mejor en el futuro".

El movimiento más importante, por supuesto, fue dejar Alpine para ir a McLaren, incluyendo el ya famoso tuit de Piastri. Ese fue un período en el que la mentalidad de 'nosotros contra el mundo' de Webber, como la describió Horner, resultó especialmente útil. El movimiento también salvó a Piastri de las arenas movedizas que era Alpine, especialmente en ese momento. Es una decisión por la que sigue estando agradecido, pero esta fase de su carrera exige algo diferente, y eso explica por qué la alianza entre dos de los cuatro pilotos australianos más recientes de la F1 ha llegado a su fin.

Webber jugó un papel importante para llevar a Piastri a donde está hoy, y el actual séptimo clasificado del campeonato no lo ha olvidado. Pero siente que se necesita algo diferente para la siguiente etapa de su carrera, idealmente un ambiente de armonía dentro de McLaren, y teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta comprensible.

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