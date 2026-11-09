Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Por qué Mercedes dice que repetir su dominio de 2014-2021 es "imposible"

Andrew Shovlin, de Mercedes, cree que el límite presupuestario hará que sea casi imposible para el equipo repetir su anterior racha de ocho títulos de constructores consecutivos

Lydia Mee

Publicado: 9 nov 2026, 19:49

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, ha sostenido que el equipo de Brackley no puede esperar repetir su racha de ocho títulos de constructores consecutivos después de su éxito de 2026.

Mercedes aseguró su noveno campeonato de constructores en Interlagos el domingo, poniendo fin a una espera que comenzó tras el último de aquellos ocho en 2021.

El equipo liderado por Toto Wolff ganó todos los títulos de constructores de 2014 a 2021, una racha que terminó justo cuando la F1 entró en la era del efecto suelo en 2022, un año después de la introducción del límite presupuestario. Red Bull y McLaren se llevaron entonces dos títulos cada uno antes de que la nueva normativa de este año diera a Mercedes una oportunidad de volver a la cima.

Shovlin se unió al programa posterior a la carrera de F1 TV en medio de las celebraciones.

"Creo que una de las cosas que nos hizo fuertes este año fue que no habíamos estado ganando en los años anteriores", explicó. "Hay que verlo como: '¿Cómo vamos a superarnos a nosotros mismos el año que viene? ¿Qué vamos a hacer que realmente nos permita seguir avanzando y sacar adelante un equipo mejor?'

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"Es difícil porque está todo muy ajustado. Has visto a Ferrari hacer carreras muy fuertes, a McLaren hoy y a Red Bull recientemente. Pero no daremos nada por sentado.

"Creo que repetir la racha que hicimos en el pasado de ocho campeonatos es realmente imposible con la forma en que está ahora el deporte, con el límite de costes. Pero intentaremos hacer lo mismo otra vez. Trabajar duro, asumir que te van a ganar si no haces el mejor trabajo, e intentaremos hacer el mejor trabajo".

Como campeón, Mercedes tendrá el menor tiempo de pruebas aerodinámicas, algo a lo que Shovlin restó importancia cuando le preguntaron al respecto.

"Sí te frena, pero conduce a carreras emocionantes porque es más difícil dominar como lo han hecho los equipos en el pasado. Pero es simplemente algo a lo que tienes que adaptarte", añadió.

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