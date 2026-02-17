Smedley sobre el cambio de ingeniero de carrera de Hamilton y el hábito que le "duele"

Rob Smedley ha señalado un rasgo de los ingenieros de carrera que le "duele" mientras analizaba el cambio de ingeniero de carrera de Lewis Hamilton en Ferrari.

El ex ingeniero de carrera de Ferrari afirmó que quienes ocupan ese mismo rol deberían tener el conocimiento suficiente para responder al piloto de inmediato.

"Sinceramente creo que es 50/50", explicó en el podcast High Performance, cuando le preguntaron cuánto del rol del ingeniero de carrera consiste en trabajar en la mente del piloto y cuánto en las habilidades técnicas.

"Por lo que sé de otros deportes como el fútbol y el rugby, siempre se trata de un reparto 50/50 cuando trabajas con atletas. En un equipo de Fórmula 1, el ingeniero de carrera es, en efecto, el entrenador principal de ese piloto, así que no puedes presentarte sin tener idea del aspecto técnico del trabajo.

"Es realmente importante que entiendas cómo funciona el coche, cómo interactúa el piloto con el vehículo y cómo optimizas todo ese conjunto. Pero si no entiendes que hay un ser humano en el coche —un atleta con todos los defectos que tenemos los 'simples mortales'—, entonces nunca va a funcionar."

En la primera temporada de Hamilton con el equipo de Maranello, le costó adaptarse al nuevo equipo y compenetrarse con su ingeniero de carrera Riccardo Adami. Para 2026, Adami ha sido trasladado a otro rol, mientras que el nuevo ingeniero a tiempo completo del siete veces campeón aún no ha sido confirmado.

"Si lo comparas con Max [Verstappen] y GP [Gianpiero Lambiase], Lewis es nuevo en el equipo y la relación con su ingeniero todavía está en una fase incipiente", explicó Smedley.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Refiriéndose a un mensaje por radio en 2025 en el que Hamilton bromeó con que Adami debería prepararse una taza de té mientras él esperaba su respuesta a una pregunta, Smedley añadió: "Si ese tipo de comentarios ocurren por radio, la relación aún no está totalmente formada, y ahí es donde puede volverse poco saludable. Es una señal clara de que las frustraciones están a punto de desbordarse.

"Por cierto, es trabajo del ingeniero de carrera saber lo suficiente sobre el coche y dominar su trabajo para que, cuando el piloto haga una pregunta, puedas responder rápido. Me duele cuando oigo 'te responderemos luego'. Esto no es un call center.

"El piloto está intentando rendir al 10/10 mientras conduce a 300 km/h. Respóndele y dale confianza. Si respondes como si tuvieras que ir a preguntarle a otra persona, esos pequeños momentos erosionan la confianza y la relación se vuelve tensa.

"El ingeniero de Ferrari en cuestión ha tenido una carrera larga y exitosa, y fue recomendado a Lewis por Sebastian Vettel. Tuvo una gran relación y mucho éxito con Sebastian. Pero a veces es como mi historia con Felipe [Massa] en 2006: si no hay química, no funciona."