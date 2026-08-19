Sainz renueva con Williams para la F1 2027 y más allá

Carlos Sainz continuará compitiendo para Williams más allá de la temporada 2026 después de que el piloto español acordara un nuevo contrato de varios años con la escudería británica.

El equipo de Grove aseguró que el nuevo contrato representa la "confianza en el proyecto de recuperación del equipo" por parte de Sainz.

El piloto de 31 años, llegó a Williams en 2025 después de su salida obligada de Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton a Maranello, y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del proceso de reconstrucción de la escudería. Desde entonces, el cuatro veces ganador de Grandes Premios con Ferrari consiguió dos podios en carreras principales y otro en una carrera sprint: el primer podio de Sainz con Williams llegó en Bakú, donde terminó tercero, antes de sumar un nuevo resultado entre los tres primeros en el sprint de Austin y volver al podio en el Gran Premio de Qatar.

Todo esto ayudó a Williams a terminar quinto entre los constructores en 2025, su mejor resultado desde 2016, pero el equipo tuvo un traspié este año, ya que no logró presentar un monoplaza competitivo ante el cambio reglamentario que entró en vigor en 2026. Actualmente Williams es apenas noveno en el clasificador de constructores tras verse superado por Audi en la última cita en Hungría.

Sin embargo, esto no impidió que Sainz se comprometa a largo plazo con Williams para los próimos años en la Fórmula 1.

"Estoy encantado de anunciar que continuaré mi camino junto a la familia de Atlassian Williams F1 Team", dijo Sainz. "Creo verdaderamente en las personas que forman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el trabajo duro que se están realizando entre bastidores. Tenemos todo lo necesario para darle la vuelta a esta situación juntos".

"Estoy tan comprometido como el primer día con ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde y espero seguir creando más recuerdos junto al equipo", agregó el español.

Williams completa su alineación para 2027 con Sainz y Albon

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Peter Fox / Getty Images

La renovación de Sainz llega apenas un día después de que Williams anunciara también la continuidad de Alex Albon, completando así su alineación para 2027, el año en que la escudería celebrará su 50º aniversario en la Fórmula 1.

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"Desde el momento en que llegó, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido extremadamente valiosos para este proyecto", destacó el jefe de equipo James Vowles. "Trabaja día tras día con sus ingenieros para encontrar cada milisegundo".

"Es un líder de este equipo y estoy encantado de que pueda ver lo que es posible mientras continuamos con nuestra reconstrucción. No es solo su capacidad para competir y su velocidad lo que destaca, sino también el trabajo que realiza entre bastidores en busca del máximo rendimiento", añadió Vowles.