Sainz, feliz por tener al fin su primera pole en seco en F1

Sainz superó a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, por tan sólo 0,065 segundos en la parte final de la Q3 para conseguir la tercera pole de su carrera en la F1.

La primera pole de Sainz se produjo en Silverstone en condiciones de humedad, mientras que heredó la primera posición en la parrilla del Gran Premio de Bélgica en agosto debido a las penalizaciones en la parrilla.

El español ha expresado recientemente su frustración por los estrechos márgenes por los que a menudo ha perdido la pole en carreras de este año, por lo que su resultado en el Circuito de las Américas el sábado fue bienvenido.

Sainz dijo que su vuelta de la pole fue "muy divertida" pero que estuvo "muy complicado ahí fuera con los vientos que tenemos hoy" que hicieron que "cada curva sea un poco una aventura con estos coches".

"Pero me las he arreglado para hacer una buena vuelta sin errores, y la pole position ha tardado mucho en llegar después de unas cuantas clasificaciones en seco en las que he estado muy cerca de ella, pero no lo he conseguido".

Preguntado por Motorsport.com cuál había sido la clave para dar la vuelta a su suerte en un sábado, Sainz respondió: "Mantener la cabeza baja, confiar en que un día iba a llegar, seguir probando cosas diferentes en los entrenamientos libres, tener el coche un poco más a mi gusto y probar cosas diferentes en el estilo de conducción y la puesta a punto".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Algunos fines de semana me equivoco, otros fines de semana lo hago bien. Creo que mantener la fe y la confianza en que iba a llegar fue la clave".

Ferrari no ha ganado una carrera desde el Gran Premio de Austria a principios de julio, después de haber tenido problemas con la degradación de los neumáticos en tandas largas de la segunda mitad de la temporada.

En el mismo período, Red Bull ha dado pasos adelante, permitiendo a Max Verstappen y Sergio Pérez contribuir a una racha de siete victorias.

"No voy a mentir, creo que para mañana Red Bull sigue siendo favorito", dijo Sainz.

"Creo que normalmente tienen el mejor ritmo de carrera, normalmente nos alcanzan en la carrera, porque Max hace un gran trabajo, o Red Bull tiene un coche muy bueno en carrera.

"Pero vamos a hacer todo lo posible para intentar estar delante mañana y ganar la carrera, lo que sería una forma increíble de empezar estas últimas cuatro carreras".

