Usuarios de X corrigen a Carlos Sainz con una Nota de la Comunidad tras el choque con Piastri en Hungría

Carlos Sainz, piloto de Williams, ha sido objeto de una humillante 'Nota de la Comunidad' en la plataforma de redes sociales X tras explicar su colisión con Oscar Piastri durante el Gran Premio de Hungría.

El incidente ocurrió en la vuelta 38 en el Hungaroring. Piastri, de McLaren, que había tomado el liderato en la primera vuelta de manos de su compañero de equipo Lando Norris, intentaba poner una vuelta abajo a Sainz mientras el piloto de Williams estaba en su propia batalla por la 17ª posición con Fernando Alonso. Sainz se desplazó hacia la trazada de Piastri en la curva 2, lo que provocó contacto entre los dos coches.

Los comisarios de la FIA investigaron el choque e impusieron al piloto español una penalización de cinco segundos, al determinar que fue el culpable de causar una colisión. Tras la carrera, Sainz abordó el incidente en X, atribuyendo el contacto a un fallo técnico en el sistema de banderas azules.

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"Hice una carrera sólida, pero hubo un problema con el sistema de banderas azules. Oscar apareció en mi punto ciego mientras luchaba con Fernando y nos tocamos", escribió. "Luego perdí terreno con la penalización y la doble parada bajo VSC [coche de seguridad virtual]. Mucho trabajo por hacer. ¡Volveremos más fuertes!"

Pero la función de contexto impulsada por la comunidad de X colocó una nota correctiva en la publicación de Sainz.

"Los comisarios de la FIA determinaron que el equipo informó a Sainz de las banderas azules para el coche 81 y lo consideraron plenamente responsable de la colisión, aplicando una penalización de cinco segundos pese al factor atenuante de la visibilidad limitada", señaló la 'Nota de la Comunidad'.

En el momento de escribir estas líneas, la publicación había sido vista más de 520.000 veces. "Amigo, te están machacando con la nota de la comunidad", comentó una persona, mientras que otra añadió: "Maldita sea, Carlos. ¿Te cayó una penalización y una Nota de la Comunidad?"

Piastri finalmente se retiró de la carrera debido a un problema en la caja de cambios, y Sainz terminó 18º. Norris logró su primera victoria de la temporada y estuvo acompañado en el podio por Max Verstappen en segundo lugar y Kimi Antonelli en tercero.