La reacción de Fernando Alonso tras el gran avance de Aston Martin en Hungría
El bicampeón llegó a la Q2 por primera vez en la temporada 2026 de F1 en Budapest el sábado.
Fernando Alonso considera que la clasificación en el Gran Premio de Hungría fue un impulso "importante" para el equipo Aston Martin de Fórmula 1 tras su primera aparición en la Q2 en la campaña de 2026.
El bicampeón logró el 16º puesto en el Hungaroring para poner fin a la racha de Aston Martin de cinco sesiones de clasificación consecutivas ocupando la última fila, con un déficit de alrededor de dos segundos.
Pero la ronda 11 en Budapest marcó la primera gran actualización del año para el equipo de Silverstone, cambiando radicalmente el chasis de su AMR26, con una actualización del motor prevista a continuación en Zandvoort.
"Fue importante", dijo Alonso ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Definitivamente fue importante para todos en el equipo, ya que ha sido un periodo difícil en ambas fábricas.
"Con el déficit que teníamos en términos de rendimiento en la primera mitad del año, y este paquete obviamente no cambió muchas posiciones, pero cambió mucho el impulso de todos en la fábrica.
"Ya no estamos persiguiendo algo que no conocemos. Sabemos exactamente qué estamos buscando y sabemos exactamente los objetivos para el próximo paquete o los objetivos para el próximo año.
"Así que eso es, creo que para mí, el mayor cambio de este fin de semana".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Lo más positivo para el español es que ha logrado completar un fin de semana limpio hasta ahora, mientras se clasificó por delante de Haas, Williams y Cadillac por al menos una décima.
"Cuando traes un coche nuevo, siempre crees que es importante tener bien la correlación y entregar lo que esperas entregar", añadió el piloto de 44 años.
"Aunque sea lo que esperábamos, creo que era importante tenerlo y no llevarnos una sorpresa desagradable.
"En la forma en que se conduce el coche, simplemente ganamos carga y agarre general en las curvas. Quizá es un poco más consistente de conducir, así que curva a curva, la entrada se corresponde con la salida de la curva, el coche es un poco más permisivo, así que es un poco más fácil de conducir.
"El coche anterior que teníamos era más complicado de conducir".
Pero el fin de semana no ha ido tan bien para el compañero de equipo de Alonso, Lance Stroll, quien el viernes hizo un trompo y se salió en la curva 2 durante los primeros entrenamientos por un fallo en la suspensión trasera, lo que le obligó a perderse los FP2.
El sábado finalmente se clasificó 20.º, por delante de ambos Cadillac, y aunque reconoció el progreso de Aston, Stroll siguió frustrado por las debilidades actuales.
"Mejor, sin duda", dijo el canadiense. "Creo que nos falta mucho en el motor. Así que, sí, tenemos que encontrar más potencia. Definitivamente estamos mucho mejor en nivel de agarre, así que solo tenemos que encontrar más potencia.
"El coche no giró en la curva 12. Lo comprobé. Creo que teníamos un viento de cola de 10 kph y simplemente se fue recto a la grava. Así que, molesto, porque creo que podríamos haber entrado en la Q2 hoy".
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