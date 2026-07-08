El piloto de Mercedes, George Russell, reflexionó sobre su podio en el Gran Premio de Gran Bretaña y compartió su larga conexión con el emblemático circuito de Silverstone.

Para el piloto británico, subir al podio en su carrera de casa fue parte de una trayectoria que comenzó en su infancia. Russell recordó su primera visita al circuito de Northamptonshire cuando tenía 11 años.

Consiguió su primera victoria en automovilismo en esta pista, y también fue allí donde más tarde completó sus primeras vueltas en un monoplaza de F1.

"Me siento muy agradecido de haber estado allí arriba porque fui a Silverstone por primera vez cuando tenía 11 años", explicó Russell durante su participación en el programa de radio Nu Silver Arrows.

"Y gané mi primera carrera de coches en Silverstone. Fue la primera vez que conduje un coche de F1."

Tras salir desde la cuarta posición de la parrilla, Russell luchaba con el tetracampeón Max Verstappen por el tercer puesto cuando su equipo le informó de que había sufrido un pinchazo lento. Tras su parada forzosa en boxes, se reincorporó a la carrera en séptima posición, ansioso por remontar y salvar lo que parecía ser otro mal resultado inmerecido.

"Ni siquiera reaccioné. Porque hemos tenido bastante mala suerte este año. Y cuando se produjo el pinchazo lento, estaba adelantando a Max [Verstappen] para ponerme tercero. Y entonces pensé: 'Otra vez lo mismo'", añadió Russell.

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George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pero el piloto de 28 años aprovechó la salida del coche de seguridad, provocada por el accidente de Verstappen en la curva de Stowe. Mientras los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton entraban a boxes para cambiar a neumáticos blandos, Russell se mantuvo en pista, heredando la segunda posición.

"Pero si alguien me hubiera dicho, al salir de boxes en la séptima posición, detrás de [Isack] Hadjar, que íbamos a terminar segundos 14 vueltas después, habría pensado que era imposible. A menos que fuera a llover a cántaros", comentó.

"Pero así es este deporte. Hay que seguir esforzándose y nunca rendirse".

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