Mercedes confirma su estrategia de mejoras ante el resurgimiento de Ferrari y Red Bull
Andrew Shovlin ha advertido de que Mercedes debe seguir mejorando su W17 para mantenerse por delante de una Ferrari y una Red Bull en pleno resurgimiento.
El director de ingeniería en pista Mercedes, Andrew Shovlin, ha advertido a los seguidores del equipo de que la escudería de Brackley se enfrenta a una amenaza cada vez mayor por parte de una Ferrari y una Red Bull resurgidas.
En declaraciones tras el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde George Russell logró salvar el segundo puesto mientras que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, sufrió el desprendimiento del protector de rueda, Shovlin destacó los avances logrados por los rivales de Mercedes en los últimos Grandes Premios.
"Después de Austria, pensábamos que Red Bull iba a ser realmente rápido. Ferrari, sin duda, parecía rápido. Pero tenemos que centrarnos principalmente en nosotros mismos, asegurarnos de que funcionamos bien y de que llevamos el coche a meta de forma fiable", afirmó Shovlin durante el último episodio del programa de radio Nu Silver Arrows.
A diferencia de otros equipos que han introducido importantes paquetes de desarrollo, Mercedes ha adoptado un enfoque diferente para su monoplaza W17. En lugar de presentar una gran mejora de una sola vez, el equipo está optando por un flujo constante de pequeñas actualizaciones en cada Gran Premio.
"Estamos mejorando su rendimiento. No hemos lanzado un kit de gran envergadura como algunos de nuestros competidores. Pero cada semana intentamos mejorar el rendimiento para mantenernos por delante por el momento", añadió Shovlin.
"Tenemos la suerte de contar con un coche que funciona bien en todo tipo de circuitos. Bueno, quizá no sea suerte. Creo que hemos hecho un buen trabajo al diseñar un coche que se adapta a todo tipo de circuitos".
George Russell, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
"Se dedica mucho tiempo a la preparación de los circuitos para asegurarnos de que colocamos el coche en el lugar adecuado y podemos rendir bien. Recientemente hemos tenido un par de circuitos, como Mónaco y Austria, que nos han resultado difíciles en los últimos años. Fue estupendo que pudiéramos darle la vuelta a la situación allí.
"Pero Spa es un circuito realmente peculiar, difícil desde el punto de vista energético. Así que nos queda mucho trabajo por delante para asegurarnos de que podamos empezar con buen pie".
La décima prueba de la temporada 2026 se disputará en Spa-Francorchamps con motivo del Gran Premio de Bélgica, del 17 al 19 de julio.
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