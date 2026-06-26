Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

El piloto de Mercedes George Russell ha identificado a McLaren como una "amenaza real" para su equipo en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de este fin de semana, tras mostrarse preocupado por el ritmo de carrera del equipo papaya en los entrenamientos del viernes.

Kimi Antonelli lideró ambas sesiones de entrenamientos en un abrasador Red Bull Ring el viernes, y en la FP2 el italiano fue 0.237s más rápido que Oscar Piastri de McLaren y otra décima más veloz que Lando Norris, quien se recuperó del tiempo perdido en pista en la FP1 causado por una fuga hidráulica.

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Russell solo pudo lograr el sexto puesto en la FP2 después de cometer un error en su vuelta más rápida, lo que dijo que no era "nada de qué preocuparse".

Pero estaba mucho más preocupado por el potencial de los dos McLaren porque parecían competitivos en ritmo de carrera.

"La FP1 fue una sesión muy fuerte para ambos", dijo Russell. "Y luego, nada más empezar la FP2, McLaren parecía volar, para ser sincero. Su ritmo de carrera, su ritmo a una vuelta parece bastante decente.

"Creo que la mayor preocupación para nosotros es ver el ritmo de McLaren y Ferrari ahí también. La FP1 fue bastante sencilla, pero la FP2 ha sido complicada."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Mark Thompson / Getty Images

En Barcelona, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó que la ventaja del equipo en la gestión de neumáticos con calor no se había mantenido respecto a años anteriores. Pero Russell siente que el rendimiento del equipo en las carreras más calurosas de 2026 sugiere lo contrario.

Cuando se le preguntó si McLaren es una amenaza real este fin de semana, respondió: "Creo que sí. Creo que hay una tendencia real en estas carreras con calor en las que son fuertes. Lo vimos el año pasado. Lo hemos visto durante años.

"Miami fue la primera carrera realmente calurosa, y se podría decir que podrían haber ganado. En Barcelona, Lando tenía un ritmo similar al nuestro y al de Lewis. Y luego aquí, vuelven a parecer realmente fuertes, así que hay una tendencia real en estas carreras con calor: ellos parecen subir el nivel y nosotros quizá damos un paso atrás.

"Fue una verdadera sorpresa ver esa primera vuelta de los McLaren en la FP2 justo en lo más alto, y su ritmo de carrera, especialmente del lado de Lando, parecía un poco mejor que el nuestro."

Piastri de McLaren no estaba demasiado convencido de que pudiera igualar a Russell y Antonelli este fin de semana.

"No sé si estamos en la pelea con Mercedes", dijo el australiano. "Parecemos estar más o menos como los mejores del resto detrás de ellos. Pero creo que Kimi y Mercedes siempre encuentran mucho ritmo de viernes a sábado, así que espero que sean muy, muy rápidos mañana."

Lando Norris perdió tiempo en pista en la FP1 debido a una fuga hidráulica. Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El director técnico de McLaren, Neil Houldey, no pudo reprimir una risa cuando le transmitieron los elogiosos comentarios de Russell, pero esperaba que Ferrari y Red Bull, con importantes mejoras, también estuvieran en la pelea.

"Me gustaría pensar que George tiene razón, pero creo que tenemos que ser realistas aquí", respondió Houldey. "No hemos traído mucho desde el último evento. Hemos hecho algunos pequeños cambios.

"Aún tenemos algunas oportunidades, pero vimos lo rápido que fue Kimi y estoy seguro de que George es capaz de los tiempos por vuelta que hace Kimi. Sabemos que Ferrari fue muy, muy rápido en Barcelona, y no hay razón para que no vayan a ser igual de rápidos aquí. Red Bull trajo un gran paquete, y podemos esperar que estén ahí arriba.

"Así que, en realidad, creo que al menos esos ocho pilotos están en la lucha aquí, y por el momento no sabemos dónde estamos."