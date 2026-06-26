Clasificación ADUO: ¿desventaja para Red Bull durante años?
Para Red Bull hay mucho en juego: la decisión definitiva de la FIA sobre ADUO podría influir en la orientación técnica hasta bien entrado el futuro
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Que Red Bull supuestamente tenga actualmente el mejor motor de combustión desconcierta a muchos en el paddock de la Fórmula 1, empezando por el propia Red Bull. Y si esta clasificación se mantiene en el programa de recuperación ADUO, la escudería austro-británica teme importantes desventajas de rendimiento.
El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dijo antes del Gran Premio de Austria 2026 en Spielberg: "No solo vemos el resultado de otra manera. También tendría repercusiones considerables, tanto para esta temporada como para la próxima. La diferencia para nosotros sería enorme, dependiendo de en qué lado de esta valoración acabemos estando."
Que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) esté revisando de nuevo su evaluación en estos momentos es, desde su punto de vista, "importante" para toda la Fórmula 1. Porque, según Mekies, existe concretamente el peligro de que Red Bull, al carecer de desarrollo propio de motores, quede "descolgada" en la carrera de desarrollo, mientras la competencia puede seguir mejorando cada vez más.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
"Este riesgo existe para Red Bull en una medida considerable", explicó Mekies. Por ello insiste en una "evaluación correcta", aunque advierte sobre todo de la necesidad de ser minuciosos: "Por supuesto, uno siempre desea una decisión más rápida. Pero lo más importante es tomar la decisión correcta, incluso si eso lleva algo más de tiempo."
Porque Red Bull se juega mucho, por ejemplo la orientación del desarrollo técnico. Hasta ahora, sin embargo, el equipo mantiene sus planes actuales, porque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
"Queremos lograr primero la evaluación correcta y nos tomaremos para ello el tiempo necesario", dijo Mekies. "Incluso si por ello algunos pasos de desarrollo se retrasaran unas semanas, las repercusiones en el rendimiento global serían claramente menores que las de una clasificación errónea con graves consecuencias para 2026 y 2027."
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