Fórmula 1 GP de México

Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes

El campeón del mundo de 2016 opina sobre los recientes choques entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Benjamin Vinel

Publicado: 6 nov 2026, 14:13

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Nico Rosberg sabe un par de cosas sobre competir contra Lewis Hamilton rueda a rueda en monoplazas hermanos de Fórmula 1.

Ambos fueron compañeros de equipo durante cuatro años en Mercedes con una intensa rivalidad, y ahora Hamilton compite para Ferrari junto a Charles Leclerc, lo que se ha vuelto tenso en ocasiones, en medio de desacuerdos sobre órdenes de equipo y choques en pista.

Hamilton acabó en la grava en la salida en Monza, mientras que en la primera vuelta en México ambos se salieron de la pista mientras luchaban por el liderato, allanando el camino para que Max Verstappen le arrebatara la victoria a la Scuderia.

Lee también:

Aunque el jefe de equipo Fred Vasseur expresó con dureza su frustración, Rosberg no cree que la Scuderia haya estado gestionando el asunto especialmente bien.

Al hablar del Gran Premio de Mónaco de 2016, cuando dejó pasar a su rival por el título Hamilton para que persiguiera a Daniel Ricciardo por la victoria, Rosberg explicó que Mercedes había establecido las condiciones adecuadas para una cooperación más sana entre compañeros de equipo.

“Fue muy fácil, porque Toto [Wolff] y el equipo hicieron un muy buen trabajo aclarando las directrices de competición del equipo,” dijo el campeón del mundo de 2016 al podcast Beyond The Grid. “Está muy claro: si el equipo corre el riesgo de perder la victoria en la carrera, entonces llega el momento en que necesitas pilotar como equipo y ya no como rivales por el campeonato. Estaba muy claro.

“En Mónaco, no iba bien porque tenía la visera tan empañada que no veía adónde iba. Iba muy lento, Ricciardo se estaba escapando a lo lejos, así que estaba muy claro que existía la amenaza de que perdiéramos la victoria aquí. Entonces está muy claro que necesitas pilotar como equipo y Lewis necesita tener una oportunidad, así que déjale pasar.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Photo by: Mercedes AMG

“Eso fue súper doloroso, pero no es tan malo cuando las instrucciones están claras de antemano, y eso es muy importante, que las instrucciones estén claras de antemano, que es algo que Ferrari, por ejemplo, no está haciendo lo suficientemente bien en este momento en la F1, porque las instrucciones no están lo suficientemente claras, y entonces surgen estas discusiones entre los pilotos. Simplemente tiene que estar claro.

“Además, tampoco lo hicimos perfectamente en aquel momento. Lo hicimos en este caso, pero lo que no hicimos perfectamente fueron las batallas rueda a rueda. Nunca se puede entrar lo suficiente en los detalles de las batallas rueda a rueda para dejar muy claro quién tiene la culpa y cuándo, y no entramos lo suficiente en detalles.

“Lo intentamos, estábamos bastante avanzados en imprimir nuestro propio reglamento para las batallas rueda a rueda, pero no era lo suficientemente detallado, y siempre había ambigüedad, todas y cada una de las veces – también porque Lewis es condenadamente listo en las carreras rueda a rueda, así que nunca era culpa suya al 100%, y a veces sería culpa mía al 100%.

Sin contar los casos en los que ‘simplemente’ se empujaron mutuamente fuera de la pista, Hamilton y Rosberg llegaron a colisionar en tres ocasiones durante su etapa en el equipo – el GP de Bélgica de 2014 y los GP de España y Austria de 2016. En dos de esas ocasiones se les escapó la victoria.

Mercedes sí terminó implementando una regla sencilla para disuadirlos de chocarse innecesariamente: tendrían que compartir el coste de cualquier colisión entre las Flechas de Plata – lo que Rosberg dice que le costó $360,000 en una ocasión.

El alemán explicó que el presidente no ejecutivo de Mercedes F1, Niki Lauda, había desempeñado un papel importante a la hora de mantener un nivel de armonía entre él y Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid and Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid collide on the opening lap

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Paddy [Lowe, director ejecutivo] es una persona aversa al riesgo,” detalló Rosberg. “Intenta evitar la confrontación como ser humano, así que no es ideal tenerlo gestionando una discusión posterior a un incidente, porque tomaría, muy a menudo, el camino más fácil – no se metía de lleno en ello, enfrentándose a nosotros, elegiría el camino de menor resistencia, lo que no es ideal.

“Era mejor cuando Toto y Niki se involucraban. Niki se involucró unas cuantas veces; era un gran mediador, porque todos lo apreciábamos.

“Era muy bueno consiguiendo que cada uno de nosotros asumiera al menos una pequeña parte de ello, y eso nos acercó. Cuando no era simplemente 100% culpa del otro, Niki hacía que ambos [dijéramos], ‘Sí, OK, en esa parte estoy de acuerdo, quizá fue un poco demasiado tarde cuando cerré la puerta’. Y entonces Lewis decía, ‘Sí, estoy de acuerdo, fui demasiado agresivo como un loco sobre el césped’, o lo que fuera.

“Eso de alguna manera empezó a acercarnos y a llevarnos a un punto en el que podíamos sentarnos juntos y decir, ‘OK, intentemos pasar página’.”

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Benjamin Vinel





Alan Permane firma un nuevo acuerdo con Racing Bulls F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Alan Permane firma un nuevo acuerdo con Racing Bulls F1





Lawson complica a Red Bull: su gran 2026 abre dudas sobre los planes para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Lawson complica a Red Bull: su gran 2026 abre dudas sobre los planes para 2027





“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México

More from

Lewis Hamilton





Ferrari prepara una reunión crucial ante tensiones entre Hamilton y Leclerc que llegan a Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Ferrari prepara una reunión crucial ante tensiones entre Hamilton y Leclerc que llegan a Brasil





Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales





La 'diferencia' entre el título de F1 de Kimi Antonelli y los de Lewis Hamilton según Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



La 'diferencia' entre el título de F1 de Kimi Antonelli y los de Lewis Hamilton según Toto Wolff

More from

Mercedes





El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles





Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”





Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México

Últimas noticias





Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



10 min



Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes





Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 22 min



Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión





MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1





Marc Márquez bromea con que Alex sería un 'mal hermano' si pusiera en riesgo la lucha por el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Marc Márquez bromea con que Alex sería un 'mal hermano' si pusiera en riesgo la lucha por el título

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete