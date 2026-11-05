Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hamilton afirma que Leclerc compite contra él con más dureza que ante otros rivales

Una semana después de su choque en la Fórmula 1 de México con su compañero de equipo Charles Leclerc, Lewis Hamilton sostiene que se necesitan más conversaciones para evitar perjudicar a Ferrari

Filip Cleeren

Publicado: 5 nov 2026, 19:26

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Lewis Hamilton sostiene que Ferrari necesita más conversaciones para aclarar sus normas de actuación, respaldando las afirmaciones de que Charles Leclerc compite contra él con más dureza que contra los pilotos de equipos rivales.

Hamilton y Leclerc se enfrentaron en la primera vuelta de la carrera del fin de semana pasado en México, con ambos pilotos saliéndose de la pista en la curva 4, lo que finalmente le dio a Max Verstappen una oportunidad de oro para arrebatar la victoria y le costó a Ferrari un posible 1-2; en su lugar, el dúo terminó segundo y cuarto.

Hamilton se enfureció por lo duro que Leclerc compitió en la vuelta inicial, solo para que el monegasco se mantuviera definitivamente por delante al recortar la pista en la curva 4. Leclerc solo recibió una penalización de cinco segundos por obtener una ventaja duradera, con atenuantes que redujeron ese castigo de 10 segundos.

Su batalla en México alimentó aún más las sugerencias de que Leclerc parece competir contra su compañero de equipo con más dureza que contra cualquier otro, después de un Gran Premio de Singapur en el que Leclerc levantó al inicio pese a estar completamente por el interior del poleman Max Verstappen. Sin embargo, Leclerc sí compitió con dureza contra el neerlandés en el posterior Gran Premio de Estados Unidos en Austin, adelantando al piloto de Red Bull por el exterior de las Esses de COTA.

Cuando se le preguntó si la idea de que Leclerc compite contra él con más dureza que contra otros pilotos es algo que Hamilton también ha notado, el siete veces campeón del mundo respondió: "Sí. Veo lo que ves. En Singapur, estaba completamente por el interior en la curva 1, había ganado el liderato, y levantó. Fue definitivamente diferente.

"Pero quiero decir, si miras a los compañeros de equipo, fue lo mismo con Sebastian [Vettel]. Fue lo mismo con Carlos [Sainz].

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Con las emociones a flor de piel, Hamilton exigió conversaciones para aclarar las normas de actuación del equipo y advirtió de "grandes problemas" para la escudería. Motorsport.com entiende que el jefe de equipo Fred Vasseur ha hablado brevemente con ambos pilotos, aunque por separado, tras considerar que los acontecimientos de México mostraron una falta de respeto hacia la plantilla de 2000 personas del equipo.

Pero con Vasseur habiendo viajado de vuelta a Europa entre carreras y Leclerc pasando tiempo con su familia tras el nacimiento de su hija, Hamilton dice que aún se necesitan más conversaciones. "Naturalmente estaba frustrado, y sigo frustrado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si ve los acontecimientos de México de otra manera ahora que han tenido tiempo de calmarse. "Así que hay que tener conversaciones. Las tendremos cuando el tiempo lo permita.

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"Tuvimos una oportunidad de ganar para el equipo. El equipo ha hecho un trabajo increíble al traer mejoras este año y creo que han hecho un trabajo increíble. Hemos sumado más puntos que cualquier otro equipo en las últimas tres o cuatro carreras. Podríamos haber logrado fácilmente un doblete, así que definitivamente tenemos que trabajar para asegurarnos de que eso no vuelva a ocurrir".

Hamilton también recibió críticas por presionar abiertamente para que su compañero de equipo recibiera una penalización mayor que los cinco segundos que se le aplicaron en su parada en boxes, ya que recortar la pista le dio a Leclerc una ventaja mucho mayor que eso en un circuito donde adelantar resultó extremadamente difícil. Pero el piloto de 41 años dijo que "no será silenciado". "Realmente no me importa cómo se sienta todo el mundo sobre lo que he dicho. Llevo el corazón en la mano y digo cómo me siento en el momento", dijo.

"Sí vi algo de alguien que decía que las cosas que digo están calculadas, y solo quiero rebatirlo con el hecho de que, cuando estás en la carrera, tu frecuencia cardíaca está como a 170. Vas conduciendo a 200 millas por hora. No tienes tiempo para ser calculador en lo que dices y para pensar en lo que los medios van a escribir, no piensas en eso.

"Por supuesto, hay veces en las que dices cosas y quizá podrías arrepentirte después, pero yo no, y nunca voy a disculparme por ser auténtico y real. No voy a ser silenciado. Nunca jamás me han silenciado. No se me ha pedido [por parte del equipo] que no diga nada, y así son las cosas".

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