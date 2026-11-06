Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ferrari prepara una reunión crucial ante tensiones entre Hamilton y Leclerc que llegan a Brasil

Las tensiones que surgieron en el Gran Premio de México aún no se han disipado y está prevista una reunión para aclarar las cosas entre Lewis Hamilton, Charles Leclerc y el jefe de equipo Fred Vasseur. Una encuentro importante no solo para el final de la temporada, sino sobre todo de cara a 2027

Roberto Chinchero

Publicado: 6 nov 2026, 12:31

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Ferrari llegó a Interlagos enfrentando un problema que, hasta hace apenas unas semanas, habría sido difícil de imaginar de esta manera. Después de una larga temporada dedicada a perseguir la competitividad, el equipo finalmente parece haber encontrado muchas de las respuestas que le faltaban con su coche de Fórmula 1 SF-26.

Los resultados de los últimos grandes premios confirman ese progreso, pero justo cuando la Scuderia recuperó la capacidad de pelear por victorias, apareció un tema delicado: la relación entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en pista.

Lo ocurrido en las primeras curvas del GP de México sigue dominando la conversación. El punto de tensión entre los dos pilotos de Ferrari comprometió un domingo que podría haber entregado un resultado muy diferente para el equipo y, más importante aún, expuso una tensión que no parece haberse disipado después de la carrera.

Al hablar con los medios ayer en Interlagos, Hamilton reafirmó la posición que había expresado el domingo por la noche en Ciudad de México. No hubo marcha atrás ni intento de minimizar lo sucedido. Es una señal de que el asunto sigue sin resolverse.

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No ha habido oportunidad para que los dos pilotos y el jefe de equipo Fred Vasseur se sienten juntos desde México. Vasseur regresó a Maranello, mientras que Leclerc fue a estar con su familia antes del nacimiento de su hijo con su esposa, Alexandra. Por lo tanto, la conversación quedó postergada hasta hoy, cuando el monegasco llegue al paddock de Interlagos.

Será una reunión importante. No tanto para establecer quién tuvo razón o quién se equivocó en México, sino para definir un principio que ambos pilotos deben respetar: cuando un Ferrari está en posición de ganar, los intereses del equipo no pueden ponerse en riesgo por una batalla interna.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Pero ¿por qué dos pilotos que ya no están en la pelea por el campeonato mundial llegaron a un nivel de tensión tan alto? La respuesta no es sencilla e inevitablemente implica cierto grado de especulación. Hamilton pasó gran parte de su carrera en una posición muy particular. Tras el retiro de Nico Rosberg a finales de 2016, el piloto británico disfrutó de muchos años en Mercedes con un equipo construido alrededor suyo. Fue una situación en la que su posición nunca estuvo realmente en cuestión.

Su llegada a Ferrari lo llevó a un entorno muy diferente. Hamilton se encontró junto a un compañero de equipo que no solo conoce la organización desde adentro, sino que también ha construido una relación muy sólida con la Scuderia a lo largo de los años. Para un piloto acostumbrado a ser el punto de referencia dentro de su equipo, compartir ese rol puede ser una experiencia poco familiar.

Del otro lado está Leclerc, que viste los colores de Ferrari desde 2019. El monegasco atravesó temporadas difíciles, aceptó las limitaciones técnicas de coches que a menudo estuvieron por debajo de las expectativas y siguió siendo uno de los pilares del equipo. Es comprensible que ahora sienta que se ganó una posición que no tiene intención de ceder, ni siquiera frente a un siete veces campeón mundial.

Son dos recorridos distintos, dos personalidades fuertes y dos pilotos con motivación más que suficiente para no ceder terreno. No necesariamente tiene que haber un campeonato mundial en juego para alimentar una rivalidad. A veces, es precisamente la ausencia de un objetivo común inmediato lo que hace más difícil encontrar un equilibrio.

La paradoja es que esta situación surgió justo cuando Ferrari parece haber superado muchos de los problemas que condicionaron su temporada. En las últimas tres carreras, la Scuderia sumó más puntos que cualquier otro equipo en el campeonato de constructores, marcando un giro importante respecto de la primera parte de la campaña.

El SF-26 volvió a convertirse en un coche con el que Hamilton y Leclerc pueden apuntar a poles y victorias. Sin embargo, justo en este momento, el equipo debe lidiar con el riesgo de que una batalla interna comprometa el resultado colectivo. Lo ocurrido en México mostró lo fina que puede ser la línea entre una rivalidad que ayuda a impulsar el rendimiento y una capaz de convertir una posible victoria, o incluso un 1-2, en una oportunidad perdida y en lo que terminó siendo un segundo y un cuarto puesto.

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El papel de Vasseur

El jefe de equipo francés enfrenta uno de los desafíos más delicados de su etapa. Hasta ahora, defendió de manera constante la libertad de sus pilotos para competir entre ellos en pista, convencido de que dos campeones deben poder luchar sin restricciones excesivas. Es una filosofía que tiene sentido, pero requiere una condición fundamental: ambos pilotos deben entender y respetar el punto a partir del cual la rivalidad individual pasa a ser perjudicial para el equipo.

Eso es precisamente lo que debe abordar la reunión de hoy en Interlagos. Hamilton ya dejó claro que no tiene intención de cambiar su interpretación de los hechos. La posición de Leclerc aún debe escucharse, ya que estuvo ausente de los compromisos con los medios de ayer. La tarea de Vasseur será escuchar a ambos pilotos y, sobre todo, establecer reglas que no dejen margen para la interpretación.

Para lograrlo, sin embargo, el jefe de equipo debe contar con el respaldo total de la dirigencia de Ferrari. No se trata simplemente de darle el apoyo que necesita para tomar decisiones, incluso impopulares, sino de garantizar que exista una sola voz a la hora de tratar con los pilotos, una que todos reconozcan como la autoridad máxima.

Este es un principio fundamental en la gestión de un equipo, en particular uno con pilotos del calibre de Hamilton y Leclerc. Si las instrucciones llegan de distintas personas, o si existe siquiera la posibilidad de buscar confirmación y apoyo en otro lugar, la autoridad de la persona responsable de liderar el equipo inevitablemente corre el riesgo de verse debilitada. La dirigencia de Ferrari debe apoyar a Vasseur, pero, más importante aún, debe permitirle a él —y solo a él— representar la posición del equipo ante sus pilotos. Esa es la única manera de dar plena autoridad a las decisiones y asegurarse de que sean respetadas.

Gestionar a dos pilotos de este calibre no puede estar condicionado por el peso de sus respectivas reputaciones ni por las posibles repercusiones externas de una decisión. Si el objetivo es devolver a Ferrari a una posición en la que pueda pelear de forma constante por campeonatos mundiales, las necesidades del equipo deben estar por encima de cualquier ambición individual. Eso no necesariamente significa introducir jerarquías predeterminadas entre pilotos. Más bien, significa garantizar que las decisiones tomadas en el mejor interés de la Scuderia sean reconocidas y respetadas por ambos pilotos, sin excepción.

Hay un último aspecto que hace que la reunión de Interlagos sea aún más importante. La temporada 2026 ya está entrando en su tramo final, pero Ferrari ya trabaja de cara al campeonato del próximo año, con la ambición de llegar a la apertura de la temporada en condiciones de pelear por los premios más importantes.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Esa perspectiva requiere no solo un coche competitivo, sino también un ambiente armonioso y una organización en la que todos entiendan su rol. Una posible batalla por el campeonato mundial haría inevitablemente aún más difícil gestionar una rivalidad que ya mostró señales de tensión pese a que esta temporada no hay un título en juego.

Por esa razón, la reunión entre Vasseur, Hamilton y Leclerc será algo más que simplemente limar asperezas por lo ocurrido en México. Podría marcar el momento en que Ferrari establezca las reglas básicas sobre cómo trabajarán juntos sus pilotos en el futuro.

El SF-26 finalmente parece haber reencontrado el camino hacia la competitividad. Ahora depende del equipo asegurarse de que, cuando llegue la oportunidad de ganar, sus propios pilotos no la conviertan en otra oportunidad perdida.

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