Romain Grosjean tendrá un nuevo trasplante de piel

Han pasado casi once meses desde que Romain Grosjean evitó la muerte por poco luego de que su Haas impactó contra el riel de protección en el Gran Premio de Bahréin de la temporada 2020, lo que provocó que su coche quedara envuelto en llamas, en imágenes que permanecerán en la memoria de muchos durante un largo periodo de tiempo.

El francés sigue luchando contra las lesiones que sufrió y aunque salió bien parado a la vista de las imágenes, sus manos en particular siguen marcadas por las quemaduras. La mano derecha está "100% bien", como reveló en el podcast In the Fast Lane. "Sólo tengo que ponerme protección solar cuando salgo al sol porque es una piel nueva".

La mano izquierda, en cambio, es mucho más problemática. Durante mucho tiempo, Grosjean tuvo que llevar vendas y todavía tiene marcas muy presentes, mismas que se le veían cuando competía este año en IndyCar.

En noviembre, el ex piloto de Fórmula 1 tendrá que someterse a otro trasplante de piel, y otro más podría ser necesario en 2022.

"Nunca volverá a ser perfecto", dice Grosjean al hablar sobre su mano izquierda al tiempo que afirma es algo que ha aceptado: "Es doloroso, pero aprendes a vivir con ello", agregó el ahora piloto de Andretti Autosport para 2022 quien afirmó aún tiene un dolor permanente en la mano, aunque no demasiado molesto.

"Puedo jugar con mis hijos, puedo conducir, puedo vivir básicamente con normalidad", dice, mirando el lado positivo. "Hay algunas cosas en las que estoy un poco limitado, pero el 95% de las veces funciona bien. No se ve muy bien, pero es mi cicatriz de batalla".