Ricciardo no piensa en un contrato extenso con McLaren como Norris

En las últimas temporadas -sobre todo durante su etapa como piloto de Red Bull- Ricciardo se forjó una reputación como uno de los mejores adelantadores de la Fórmula 1 con una serie de movimientos audaces, a menudo muy tardíos en la aproximación a las curvas o desde muy atrás de otro coche.

La F1 pretende cambiar a una fórmula aerodinámica dominada por el efecto suelo para 2022 para permitir que los coches corran muy juntos, algo que fue un problema durante los sucesivos ciclos de diseño en la era moderna del campeonato, pero que fue particularmente pronunciado cuando la máxima categoría pasó a las máquinas ultrarrápidas y cargadas de carga aerodinámica producidas entre 2017 y 2021.

Cuando se le preguntó si el hecho de que los nuevos coches puedan seguir de cerca -y, por tanto, facilitar los adelantamientos al reducirse las distancias entre ellos- podría diluir su fortaleza en los adelantamientos, el aussie respondió: "¡Esperemos que la aumente!

"En años anteriores, seguro que he hecho algunas maniobras, pero no he sido el chico que hace la mejor maniobra 20 veces al año”.

"Y eso se debe a cómo eran los coches porque eran tan rápidos, frenabas tan tarde y era difícil acercarse a otro coche. Así que adelantar era difícil”.

"Así que ahora, si esto nos permite estar más cerca y tener un poco más de zona de frenado, espero que tengamos que frenar un poco antes en estos coches y ganar un poco más de distancia para trabajar.

"Creo que eso promoverá no sólo más adelantamientos, sino también más oportunidades para que el gran D.R.I.C.C. vuelva".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: McLaren

Ricciardo se dirige a su segundo año con McLaren después de cambiar de Renault - dos años después de dejar Red Bull a finales de 2018.

En su primera temporada con la casa de Woking le costó integrarse en el último coche del equipo británico construido bajo la fórmula anterior, pero mejoró tras un reinicio de las vacaciones de verano y ganó el Gran Premio de Italia, que fue el primer triunfo de McLaren en nueve años.

Ricciardo está entrando en la segunda temporada de un acuerdo de tres años con McLaren, que recientemente extendió el contrato de Lando Norris hasta el final de 2025 - lo que resultaría en que el británico completara sus primeras siete temporadas con el equipo.

El acuerdo de Norris sigue a compromisos similares a largo plazo para jóvenes pilotos, como el de Max Verstappen en Red Bull y el de Charles Leclerc en Ferrari, mientras que Ricciardo ha cambiado de equipo con regularidad desde su salida como compañero de Verstappen.

Reflexionando sobre el acuerdo de Norris, Ricciardo explicó que a los 32 años está "en un lugar diferente en mi carrera", y cree que "un objetivo a largo plazo como ese, como esa estabilidad a largo plazo, no es algo que esté desesperado o que necesite masivamente".

Y añadió: "Así que estamos en lugares diferentes. Pero creo que la ampliación del contrato de McLaren con Lando es algo bueno".

"Creo que es algo bueno para el equipo, pero también para Lando. No sólo sus actuaciones fueron excelentes el año pasado y está en una trayectoria de mejora, sino que sé que le encanta el equipo, y es un lugar en el que quiere estar.

Lando Norris, McLaren MCL35M adaptado (muleto) con los Pirelli de 18 pulgadas Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eso es también lo más importante: tiene que estar en un entorno en el que sea feliz.

"Así que, creo que ambas partes ahora hay un compromiso a largo plazo, es algo realmente fuerte - especialmente para un joven piloto.

"Creo que es un buen movimiento - feliz de verlo, definitivamente. No 'no estoy contento' de verlo".