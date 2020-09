Ricciardo: Dominio de Mercedes sin modo fiesta es "divertido"

Desde la carrera de este fin de semana en Monza, los equipos de F1 deben usar los mismos modos de motor en la clasificación y la carrera, lo que significa que ya no pueden usar potencia extra para las vueltas de la Q3.

Si bien la FIA introdujo la regla porque quiere poder vigilar mejor lo que hacen los equipos, Mercedes sospechaba que algunos rivales, incluyendo Red Bull, habían estado presionando por el cambio para tratar de frenar al fabricante alemán de automóviles.

Así que después que Mercedes tuvo una actuación aplastante en la clasificación de Monza -Lewis Hamilton lideró un 1-2 del equipo y le sacó ocho décimas a Carlos Sainz, el tercero- Ricciardo dijo que le gustaba bastante la forma en que resultaron las cosas.

Cuando se le preguntó si le decepcionaba que la prohibición del "modo fiesta" no hubiera provocado un gran cambio en la parrilla, Ricciardo dijo: "Nunca esperé que cambiara el orden. Me sorprendería que los chicos de aquí (en Renault) lo hicieran. No creo que lo hicieran realmente.

"No sé de dónde se impulsó el cambio, y si un equipo lo condujo para que se haga cumplir o lo hicieron pensando que algo cambiaría, Dios mío".

"No creo que nos sorprenda. Supongo que Mercedes está en posición de ser un poco arrogante con algunos de sus comentarios, pero miren, nunca esperé que sufrieran con este cambio".

"Me gusta que den con un caño. Es divertido".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo el sábado que el equipo no había usado su "modo fiesta" en todas las carreras de esta temporada - y trabajo en la prohibición con la determinación de no perder.

"Creo que para nosotros era importante enfrentar esta nueva situación de la manera más profesional", dijo.

"Sabíamos que esto se avecinaba, y una vez que lo supimos, dijimos: 'Bien, usémoslo como una oportunidad'. Creo que tenemos una gran organización, y la mentalidad en Brackley fue genial, y dijeron: 'Vamos, vamos a llegar a un modo fuerte para la clasificación que podamos correr toda la carrera'.

"En general, hemos perdido muy poco rendimiento en la clasificación, pero hemos ganado mucho rendimiento en la carrera. Podemos hacer funcionar el motor mucho más fuerte en la carrera".

"Sólo podemos lograrlo con mucha investigación y mucho trabajo en el banco de pruebas. Hasta ahora, todo bien. Veamos cómo se desarrolla en las próximas sesiones".

Galería: las fotos del sábado del Gran Premio de Italia

Galería Lista Los técnicos de Pirelli registran algunos datos de los neumáticos 1 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El frente del Racing Point RP20 2 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El equipo de Ferrari en el muro de pits 3 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 4 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Romain Grosjean, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, Kevin Magnussen, Haas VF-20 saliendo de pits 7 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1, regresa a su garaje después de un problema técnico en el FP3 8 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los camiones del equipo Renault y McLaren en el paddock 9 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 10 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una barredora quita la grava del circuito 11 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales limpian la grava 12 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 13 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 14 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 15 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 16 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 17 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 18 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 19 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Tercer puesto Carlos Sainz Jr., McLaren en Parc Ferme 20 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un mecánico de Racing Point con algunos neumáticos 21 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 en Parc Ferme 22 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 23 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes AMG, celebra en el garaje mientras Mercedes asegura el cierre de la primera fila 24 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 25 / 31 Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebra 26 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 27 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, y Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, se desinfectan las manos 28 / 31 Foto de: Glenn Dunbar Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 29 / 31 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 30 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 31 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

