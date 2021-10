Ricciardo se siente "en paz" con no ser campeón de F1

Ricciardo, piloto de McLaren F1, terminó tercero en el campeonato con Red Bull tanto en 2014 como en 2016, pero no ha finalizado una temporada más allá del quinto puesto desde entonces.

El australiano está ampliamente considerado como uno de los mejores talentos de la F1, pero en los últimos años no ha podido figurar regularmente en la parte delantera corriendo con Renault y McLaren.

Ricciardo envió un recordatorio de su talento al conseguir una victoria dominante para McLaren en Monza -la primera para él desde Mónaco 2018- y poner fin a la propia sequía de victorias del equipo que se remontaba a 2012.

En declaraciones al último episodio del podcast Beyond the Grid, Ricciardo dijo que, aunque sentía que su talento merecía un título mundial, se había mentalizado de que aún no lo había ganado.

"Hubo un tiempo en el que estaba un poco amargado, pensaba 'ya debería haber tenido un título, esto es horrible, por qué no lo tengo, lugar equivocado, momento equivocado', o esto o lo otro", dijo Ricciardo.

"Pero tal vez eso es el crecimiento en mí o la madurez donde ya no pienso eso".

"Sigo aquí porque creo que puedo ganar un título, y quiero ganar un título. Pero estoy en paz con lo que pase, mientras salga y lo deje todo en la pista, me sentiré realizado".

Ricciardo dejó Red Bull al final de la temporada 2018 para unirse a Renault, y pasó dos temporadas con el fabricante francés antes de cambiar para McLaren en un acuerdo de tres años.

La temporada 2021 comenzó con dificultades para Ricciardo, sin poder igualar el rendimiento de su compañero de equipo Lando Norris, antes de cambiar las cosas con su victoria en Monza.

El inicio del Gran Premio de Italia que sería la vuelta al triunfo de Daniel Ricciardo. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ricciardo dijo que no vería su estancia en McLaren como un fracaso si no lograba ganar un campeonato, poniendo su atención en disfrutar de su tiempo con el equipo.

"Digamos que estoy en McLaren durante cinco años, y no conseguimos un título, no quiero mirar atrás a los cinco años como un fracaso", dijo Ricciardo.

"Porque entonces es como, 'OK, son cinco años de mi vida que estoy tirando por el retrete'. Cinco años de tu vida es mucho tiempo".

"Ese es quizás el cambio de mentalidad que he hecho. No me malinterpreten, no me ha hecho más blando ni menos impulsivo ni menos motivado. Pero quiero disfrutar de mi tiempo en este deporte".

"El objetivo es ser campeón del mundo, y creo que por eso me levantaré cada mañana con ganas de hacerlo. Pero no quiero que eso dicte toda mi felicidad".

"Llevo diez años haciendo esto. Todavía no soy campeón del mundo, así que no hay garantía de que vaya a suceder".

"No quiero poner todos los huevos en la misma cesta y ser desgraciado el resto de mi vida porque no lo he conseguido".

"Ganar en Monza era probablemente todo lo que necesitaba para darme toda la felicidad en 2021. Eso también demostró que se puede conseguir mucho no sólo con el título mundial".