Resultados completos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña se puso en marcha con una sesión de entrenamientos libres de una hora de duración, antes de pasar a la clasificación sprint que definió el orden de salida para la carrera sprint del sábado.

Aquí repasamos el clasificador de cada instancia de la clasificación sprint así como de la única práctica libre del fin de semana en el circuito de Silverstone.