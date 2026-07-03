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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Resultados completos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Estos son los resultados completos de la práctica libre y cada fase de la clasificación sprint en el viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Gran Bretaña se puso en marcha con una sesión de entrenamientos libres de una hora de duración, antes de pasar a la clasificación sprint que definió el orden de salida para la carrera sprint del sábado.

Aquí repasamos el clasificador de cada instancia de la clasificación sprint así como de la única práctica libre del fin de semana en el circuito de Silverstone.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

1'28.376

S 239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

+0.011

1'28.387

0.011 S 239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.321

1'28.697

0.310 S 239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.327

1'28.703

0.006 S 239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.357

1'28.733

0.030 S 239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.364

1'28.740

0.007 S 238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.396

1'28.772

0.032 S 238.899
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.459

1'28.835

0.063 S 238.730
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.551

1'28.927

0.092 S 238.483
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.991

1'29.367

0.440 M 237.309
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

1'28.747

M 238.966
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.099

1'28.846

0.099 M 238.700
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.175

1'28.922

0.076 M 238.496
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.320

1'29.067

0.145 M 238.108
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.373

1'29.120

0.053 M 237.966
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.495

1'29.242

0.122 M 237.641
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.499

1'29.246

0.004 M 237.630
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 11

+0.533

1'29.280

0.034 M 237.540
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.583

1'29.330

0.050 M 237.407
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.654

1'29.401

0.071 M 237.218
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 9

+0.735

1'29.482

0.081 M 237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.932

1'29.679

0.197 M 236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'29.707

0.028 M 236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.236

1'29.983

0.276 M 235.684
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.450

1'30.197

0.214 M 235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+1.903

1'30.650

0.453 M 233.950
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

1'29.273

M 237.558
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.107

1'29.380

0.107 M 237.274
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 5

+0.197

1'29.470

0.090 M 237.035
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.310

1'29.583

0.113 M 236.736
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.402

1'29.675

0.092 M 236.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.416

1'29.689

0.014 M 236.457
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.473

1'29.746

0.057 M 236.306
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.577

1'29.850

0.104 M 236.033
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.834

1'30.107

0.257 M 235.360
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.869

1'30.142

0.035 M 235.268
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+1.134

1'30.407

0.265 M 234.579
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.171

1'30.444

0.037 M 234.483
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.180

1'30.453

0.009 M 234.459
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+1.506

1'30.779

0.326 M 233.617
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.621

1'30.894

0.115 M 233.322
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+1.800

1'31.073

0.179 M 232.863
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.810

1'31.083

0.010 M 232.838
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+2.441

1'31.714

0.631 M 231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.503

1'31.776

0.062 M 231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.747

1'32.020

0.244 M 230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 5

+3.637

1'32.910

0.890 M 228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 5

+3.715

1'32.988

0.078 M 228.068
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

0.453 M 230.142
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

0.111 M 227.720
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