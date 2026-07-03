Resultados completos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Estos son los resultados completos de la práctica libre y cada fase de la clasificación sprint en el viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de Gran Bretaña se puso en marcha con una sesión de entrenamientos libres de una hora de duración, antes de pasar a la clasificación sprint que definió el orden de salida para la carrera sprint del sábado.
Aquí repasamos el clasificador de cada instancia de la clasificación sprint así como de la única práctica libre del fin de semana en el circuito de Silverstone.
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'28.376
|S
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.011
1'28.387
|0.011
|S
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.321
1'28.697
|0.310
|S
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.327
1'28.703
|0.006
|S
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.357
1'28.733
|0.030
|S
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.364
1'28.740
|0.007
|S
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.396
1'28.772
|0.032
|S
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.459
1'28.835
|0.063
|S
|238.730
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.551
1'28.927
|0.092
|S
|238.483
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.991
1'29.367
|0.440
|M
|237.309
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
1'28.747
|M
|238.966
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.099
1'28.846
|0.099
|M
|238.700
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.175
1'28.922
|0.076
|M
|238.496
|4
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.320
1'29.067
|0.145
|M
|238.108
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.373
1'29.120
|0.053
|M
|237.966
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.495
1'29.242
|0.122
|M
|237.641
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.499
1'29.246
|0.004
|M
|237.630
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.533
1'29.280
|0.034
|M
|237.540
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.583
1'29.330
|0.050
|M
|237.407
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.654
1'29.401
|0.071
|M
|237.218
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+0.735
1'29.482
|0.081
|M
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.932
1'29.679
|0.197
|M
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.960
1'29.707
|0.028
|M
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.236
1'29.983
|0.276
|M
|235.684
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.450
1'30.197
|0.214
|M
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.903
1'30.650
|0.453
|M
|233.950
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'29.273
|M
|237.558
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.107
1'29.380
|0.107
|M
|237.274
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.197
1'29.470
|0.090
|M
|237.035
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.310
1'29.583
|0.113
|M
|236.736
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.402
1'29.675
|0.092
|M
|236.494
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.416
1'29.689
|0.014
|M
|236.457
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.473
1'29.746
|0.057
|M
|236.306
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.577
1'29.850
|0.104
|M
|236.033
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.834
1'30.107
|0.257
|M
|235.360
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.869
1'30.142
|0.035
|M
|235.268
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+1.134
1'30.407
|0.265
|M
|234.579
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.171
1'30.444
|0.037
|M
|234.483
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.180
1'30.453
|0.009
|M
|234.459
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.506
1'30.779
|0.326
|M
|233.617
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.621
1'30.894
|0.115
|M
|233.322
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.800
1'31.073
|0.179
|M
|232.863
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.810
1'31.083
|0.010
|M
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+2.441
1'31.714
|0.631
|M
|231.236
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.503
1'31.776
|0.062
|M
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.747
1'32.020
|0.244
|M
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.637
1'32.910
|0.890
|M
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.715
1'32.988
|0.078
|M
|228.068
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
1'29.260
|S
|237.593
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.213
1'29.473
|0.213
|S
|237.027
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.599
1'29.859
|0.386
|S
|236.009
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+0.678
1'29.938
|0.079
|S
|235.802
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.887
1'30.147
|0.209
|S
|235.255
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.980
1'30.240
|0.093
|S
|235.013
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.028
1'30.288
|0.048
|S
|234.888
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+1.078
1'30.338
|0.050
|S
|234.758
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|29
|
+1.483
1'30.743
|0.405
|M
|233.710
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.590
1'30.850
|0.107
|M
|233.435
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.706
1'30.966
|0.116
|M
|233.137
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.775
1'31.035
|0.069
|M
|232.960
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|32
|
+2.079
1'31.339
|0.304
|M
|232.185
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.113
1'31.373
|0.034
|S
|232.099
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.424
1'31.684
|0.311
|S
|231.311
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.424
1'31.684
|0.000
|S
|231.311
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.437
1'31.697
|0.013
|S
|231.279
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.890
1'32.150
|0.453
|M
|230.142
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.981
1'32.241
|0.091
|M
|229.915
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|25
|
+3.697
1'32.957
|0.716
|M
|228.144
|21
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
+3.759
1'33.019
|0.062
|M
|227.992
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+3.870
1'33.130
|0.111
|M
|227.720
|Ver los resultados completos
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