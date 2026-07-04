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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación

Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se disputa en Silverstone.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

1'28.111

S 240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.175

1'28.286

0.175 S 240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.347

1'28.458

0.172 S 239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.370

1'28.481

0.023 S 239.685
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.635

1'28.746

0.265 S 238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.766

1'28.877

0.131 S 238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.782

1'28.893

0.016 S 238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.921

1'29.032

0.139 S 238.201
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 17

+1.194

1'29.305

0.273 S 237.473
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+1.605

1'29.716

0.411 S 236.385
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Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'28.493

S 239.652
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.133

1'28.626

0.133 S 239.293
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.371

1'28.864

0.238 S 238.652
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.427

1'28.920

0.056 S 238.502
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.576

1'29.069

0.149 S 238.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.620

1'29.113

0.044 S 237.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.725

1'29.218

0.105 S 237.705
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 14

+0.831

1'29.324

0.106 S 237.423
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.890

1'29.383

0.059 S 237.266
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.936

1'29.429

0.046 S 237.144
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.968

1'29.461

0.032 S 237.059
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.570

1'30.063

0.602 S 235.475
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+1.583

1'30.076

0.013 S 235.441
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+2.008

1'30.501

0.425 S 234.335
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.130

1'30.623

0.122 S 234.020
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+2.250

1'30.743

0.120 S 233.710
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Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

1'29.276

S 237.550
2 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.024

1'29.300

0.024 S 237.487
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.258

1'29.534

0.234 S 236.866
4 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.263

1'29.539

0.005 S 236.853
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'29.549

0.010 S 236.826
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.368

1'29.644

0.095 S 236.575
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.385

1'29.661

0.017 S 236.530
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.443

1'29.719

0.058 S 236.378
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.695

1'29.971

0.252 S 235.715
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.709

1'29.985

0.014 S 235.679
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.910

1'30.186

0.201 S 235.154
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 4

+0.993

1'30.269

0.083 S 234.937
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.069

1'30.345

0.076 S 234.740
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.286

1'30.562

0.217 S 234.177
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.294

1'30.570

0.008 S 234.157
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.362

1'30.638

0.068 S 233.981
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.404

1'30.680

0.042 S 233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.951

1'31.227

0.547 S 232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 5

+2.045

1'31.321

0.094 S 232.231
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.664

1'31.940

0.619 S 230.667
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.587

1'32.863

0.923 S 228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+3.612

1'32.888

0.025 S 228.313
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Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

26'12.129

229.018 8 Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

26'14.874

2.745 228.619 7 Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

26'21.912

7.038 227.602 6 McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

26'22.768

0.856 227.479 5 Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

26'24.749

1.981 227.194 4 Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 17

+16.550

26'28.679

3.930 226.632 3 Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

26'29.680

1.001 226.490 2 McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

26'42.362

12.682 224.697 1 RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull 6 17

+30.953

26'43.082

0.720 224.596 Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

26'47.239

4.157 224.015 RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

26'52.402

5.163 223.298 Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

26'53.155

0.753 223.194 Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

26'54.628

1.473 222.990 Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 17

+45.784

26'57.913

3.285 222.537 Haas Ferrari
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 17

+46.680

26'58.809

0.896 222.414 Audi Audi
16 France E. Ocon Haas F1 31 17

+49.810

27'01.939

3.130 221.985 Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Williams 55 17

+50.379

27'02.508

0.569 221.907 Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

27'02.886

0.378 221.855 Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 17

+1'15.117

27'27.246

24.360 218.575 Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 17

+1'31.872

27'44.001

16.755 216.374 Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 16

+1 Vuelta

26'34.406

1 Vuelta 212.517 1 Aston Martin Honda
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 16

+1 Vuelta

26'45.695

11.289 211.023 1 Cadillac Ferrari
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Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Vueltas rápidas carrera sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

1'31.607

M 231.506
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.301

1'31.908

0.301 M 230.748
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.370

1'31.977

0.069 M 230.575
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.551

1'32.158

0.181 M 230.122
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.583

1'32.190

0.032 M 230.042
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.616

1'32.223

0.033 M 229.959
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 7

+0.786

1'32.393

0.170 M 229.536
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+1.393

1'33.000

0.607 M 228.038
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 16

+1.444

1'33.051

0.051 M 227.913
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 17

+1.890

1'33.497

0.446 M 226.826
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+1.899

1'33.506

0.009 M 226.804
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.913

1'33.520

0.014 M 226.770
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