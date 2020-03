Renault insatisfecho con la respuesta de la FIA por caso Ferrari

El viernes 28 de febrero de 2020, poco antes del final de las pruebas invernales, la FIA emitió un breve comunicado de prensa en el que anunciaba que, tras una investigación sobre la unidad de potencia de Ferrari, se había llegado a un acuerdo confidencial con la Scuderia. Al mismo tiempo, este último se comprometió a ofrecer su ayuda para mejorar la regulación y el control de los motores, participando al mismo tiempo en una serie de acciones para el futuro, en particular en el frente ecológico.

Este comunicado de prensa no fue del agrado de un grupo de siete equipos (Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point y Williams), quienes se lanzaron esta semana a la ofensiva exigiendo transparencia al regulador de la FIA.

El organismo regulador respondió que la transacción, que es una opción prevista en su Reglamento Disciplinario y Judicial, era la forma elegida para resolver el asunto debido a la "imposibilidad material" de probar una infracción a pesar de las serias dudas.

Fue después de esta respuesta de la Federación que Cyril Abiteboul se expresó a Autocar, y para el director general de Renault F1, el objetivo de los siete equipos sigue siendo la transparencia y, en este punto, la FIA no cumplió con esa demanda.

“No creo que queramos que esto se convierta en un asunto legal. Lo que nos gustaría es que la FIA y la F1, por la reputación del campeonato, entendieran que necesitan llegar al fondo de esta historia para que podamos dejarla atrás. Queremos hacerlo, pero necesitamos un poco de tranquilidad antes de hacerlo", dijo a Autocar.

"Hicimos una declaración y la FIA respondió, lo que confirma que no estaba claro, porque de lo contrario no habría [entrado] en tal acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a hablar con los otros seis equipos porque esa resolución no responden a lo que les pedimos".

"El acceso al acuerdo debe ser el mismo para todos"

Por lo tanto, el francés no quiere quitar el dedo del renglón a pesar de la voluntad de las autoridades de tratar de poner fin al asunto.

"Está claro que el comunicado de prensa [del 28 de febrero] fue una sorpresa, y lo que es importante para nosotros es tratar de entender la forma de gobierno que llevó a ello. Además, mientras nos quejamos de este acuerdo entre la FIA y Ferrari, no necesariamente para cambiarlo, nos gustaría entender si esto es algo que sería posible para todos."

"También, como se refiere a algunas medidas adicionales que se están tomando para controlar lo que está pasando en el lado del equipo, nos gustaría asegurarnos de que estamos cumpliendo con eso. Las reglas y el acceso a ellas deben ser las mismas para todos los participantes".

Es difícil no leer en esas últimas frases alguna referencia a la letra del Reglamento Disciplinario y Judicial que establece, en relación con los términos del acuerdo, que la obligación de confidencialidad existe "respecto de las personas físicas o jurídicas que no participen en la investigación".

¿Pueden ser considerados como personas jurídicas "no afectadas por la investigación" los equipos rivales de Ferrari, a veces vencidos por la escudería, que a lo largo de la temporada 2019 han planteado la cuestión de la legalidad del motor y que tendrán que cumplir con las medidas que se hayan podido tomar como resultado de la transacción secreta entre la FIA y la Scuderia? Esta será sin duda una de las claves del caso.

En cualquier circunstancia, desde estas declaraciones, el Consejo Mundial del Deporte Motor apoyó el viernas las decisiones tomadas por el organismo y "se opuso firmemente a cualquier comentario que dañara la reputación y la imagen de la FIA y del Campeonato Mundial de Fórmula Uno". La telenovela parece estar lejos de terminar.

