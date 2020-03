El Consejo Mundial apoya a la FIA en el caso con Ferrari

El comunicado firmado por Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point y Williams pedía transparencia en cuanto a la investigación del motor Ferrari y el consiguiente acuerdo alcanzado.

También se subrayó que "un regulador deportivo a nivel internacional tiene la responsabilidad de actuar con los mayores estándares de gobernabilidad, integridad y transparencia".

La FIA respondió el jueves en contra de ese comunicado y asegurando que sus propias normativas jurídicas permitieron no tener que hacer público ningún detalle del acuerdo. Además, admitió que no estuvo "completamente satisfecha" con la explicación de Ferrari, pero que no consideró que tuviera una conclusión al caso.

En su reunión en Ginebra el viernes, el Consejo Mundial del Motor respaldó al presidente de la FIA, Jean Todt, quien supervisó la investigación, y dio una colleja a los equipos demandantes.

"El Consejo expresó su unánime apoyo al presidente de la FIA y al departamento técnico de la FIA respecto a la gestión general del caso, y se opuso firmemente a cualquier comentario que socave la reputación e imagen de la FIA y de la Fórmula 1", se lee en el texto.

La última respuesta, sin duda, aumentará la tensión entre el ente federativo y los equipos de cara a la primera carrera de la temporada en Australia.

Galería: La Gala de la FIA 2019