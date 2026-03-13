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Fórmula 1 GP de China

Red Bull está "pagando el precio" por las salidas de personal, dice Ralf Schumacher

Ralf Schumacher cree que las recientes pérdidas de personal de Red Bull y un coche 2026 poco competitivo han dejado al equipo en dificultades.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, ha argumentado que Red Bull ahora está pagando el precio por haber perdido a varias personas clave en los últimos años, mientras cuestionaba si su equipo hermano, Racing Bulls, habría hecho un mejor trabajo durante el receso invernal.

El equipo de Milton Keynes ha experimentado muchos cambios recientemente, con varias figuras clave dejando la escudería. Entre los que se fueron se encuentran el director del equipo Christian Horner, el director técnico Adrian Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley, el asesor de motorsport Helmut Marko, el diseñador jefe Craig Skinner y el director de ingeniería Rob Marshall.

"Ahora están pagando el precio por haber perdido a varias personas en el equipo", dijo Schumacher a Sky Sports Alemania. "Y el nuevo concepto, las nuevas regulaciones, no se implementaron tan bien como se esperaba o como estaba planeado. El motor está bien.

"Pero si somos completamente honestos, todavía no lo vimos con Lindblad; de hecho, Racing Bulls parece haber hecho casi un mejor trabajo durante el invierno. Y eso es algo que Red Bull realmente debe cuestionar internamente.

"El coche es pesado y simplemente no es lo suficientemente bueno. Ni siquiera Max [Verstappen] puede cambiar eso. Así que hay mucho trabajo por hacer, una lista larga".

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Al ser consultado sobre la difícil situación para el cuatro veces campeón Verstappen, el alemán añadió: "Bueno, la vida no siempre es fácil. A veces es así, y él tendrá que superarlo. El potencial está ahí, y tiene un equipo detrás.

"También lo vimos el año pasado, hubo una fase en la que las cosas no iban bien. Y al final, casi estaban luchando por el campeonato nuevamente.

"Así que el potencial definitivamente está ahí. No hay razón para tirar la toalla todavía. Eso también forma parte de ser un campeón del mundo, tienes que superar momentos como este".

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