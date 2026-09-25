Red Bull "por fin" identifica el misterioso problema señalado por Verstappen durante años

Red Bull ha introducido su último paquete de mejoras significativo para el RB22 en Bakú. Después de las primeras sesiones de entrenamientos, el director técnico Waché concluyó que la correlación es buena y que el paquete —que incluye un nuevo fondo y pontones revisados— está haciendo lo que se esperaba de él.

Entre bastidores, el enfoque ya lleva algún tiempo puesto en el monoplaza de 2027, en parte porque a Red Bull le queda poco que ganar en los meses restantes de este año, más allá de una posible victoria en alguna carrera.

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Sin embargo, con el reglamento manteniéndose en gran medida estable, Red Bull puede trasladar las lecciones aprendidas a la próxima temporada, con Verstappen habiendo indicado ya que ciertos cambios de mayor envergadura no son posibles con el RB22, pero pueden implementarse para el año que viene.

Aunque eso concierne principalmente a mejoras de rendimiento y ciertas decisiones de diseño, hay otro asunto alto en la lista de prioridades: lo que Verstappen ha llamado "degradación del coche". El neerlandés ha dicho durante varios fines de semana de carrera que ciertos componentes en la parte trasera del RB22 se deterioran a lo largo de una sesión o incluso de una carrera.

El aspecto más llamativo es que Verstappen dice que lleva años quejándose de ello, lo cual es notable dado el cambio radical del reglamento y el hecho de que el coche de 2026 es completamente nuevo.

El jefe de equipo Laurent Mekies ha dicho en respuesta que el problema no puede resolverse por completo con el coche de este año, pero que Red Bull ha aprendido varias lecciones valiosas en las últimas semanas que pueden aplicarse la próxima temporada, en parte basadas en los comentarios de Verstappen en Monza.

Es una opinión que Verstappen comparte, como explicó cuando Motorsport.com le preguntó sobre el tema en Bakú.

"Sí, es un trabajo en curso. Quiero decir, ahora vemos algunas cosas, como dijo Laurent. Quizá algunas de esas cosas no puedan cambiarse para este año, pero tal vez haya algunas buenas lecciones para el próximo año.

"Así que siento que por fin estamos identificando áreas en las que podemos ser mejores, sí."

De puertas adentro, Red Bull lleva un tiempo centrando su atención en 2027, ya que queda poco por lo que luchar esta temporada. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Por lo tanto, Red Bull está progresando, aunque Waché se ríe cuando Motorsport.com le pregunta cuánta confianza tiene en que este problema quede completamente resuelto en 2027.

"No tengo confianza, ¡de lo contrario dejaría de trabajar! Nunca tienes confianza, aún más cuando tienes este tipo de problema", dijo el francés.

"Cada vez, es un compromiso en nuestro negocio. Intentas maximizar el peso total del coche, el rendimiento general del paquete aerodinámico, eso significa que las cosas están ajustadas y [al mismo tiempo] no quieres destruirlo todo para conseguirlo.

"Estamos trabajando en ello y estamos intentando solucionarlo porque es un problema enorme. Pero confianza en que quede totalmente solucionado [el próximo año], no la tengo."