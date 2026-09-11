Revelan cómo se vino abajo el acuerdo entre Red Bull y Porsche para la F1

Han pasado casi exactamente cuatro años desde que una de las empresas conjuntas más espectaculares que la Fórmula 1 podría haber visto jamás se vino abajo a finales del verano de 2022. Red Bull y Porsche habían acordado unir fuerzas en la máxima categoría, pero la compañía de bebidas energéticas se retiró en el último momento tras una maratón de negociaciones.

Los directamente implicados rara vez han hablado públicamente sobre el megacuerdo fallido. Pero Fritz Enzinger, que entonces dirigía Porsche Motorsport y las actividades de automovilismo del Grupo Volkswagen, reveló hasta qué punto habían avanzado las negociaciones en una entrevista grabada el 29 de julio de 2026 para una mesa redonda de miembros en el canal de YouTube de Formel1.de.

Enzinger dijo que ya había habido "un apretón de manos entre [el CEO de VW] Oliver Blume y [el cofundador de Red Bull Dietrich] Didi Mateschitz", los dos máximos ejecutivos de las partes de Porsche y Red Bull, respectivamente, en el momento en que se estaba desarrollando el acuerdo.

También confirmó informaciones de la época según las cuales ya se había previsto la publicación de un comunicado de prensa conjunto: "Es cierto que el plan era hacerlo público en Spielberg o en la carrera posterior".

Según recuerda, el anuncio público se retrasó porque "todavía había algunos puntos en el reglamento que no se habían aclarado por completo. Estaba claro que si te comprometías y decías que entrabas en la Fórmula 1", habría sido difícil sacar adelante los cambios regulatorios en las normas de las unidades de potencia que Porsche y VW querían.

Fritz Enzinger lideraba Porsche Motorsport en el momento de las charlas con Porsche. Photo by: Porsche

"Por eso, simplemente dejamos algo de margen y dijimos: 'OK, entonces esperaremos hasta la próxima carrera'."

No fue Porsche: Red Bull de repente ya no quería el acuerdo

Pero el anuncio no solo se retrasó: al final, nunca llegó a producirse. Enzinger recuerda que en aquellos días decisivos hubo "un cambio de rumbo" en Red Bull, "y por eso la entrada simplemente no se produjo".

Enzinger no quiere especular sobre las razones detrás del cambio de parecer de Red Bull. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que "Didi Mateschitz ya estaba para entonces en un estado de salud muy, muy delicado", mientras que las negociaciones tenían que involucrar no solo a los accionistas austriacos, que poseían el 49% de Red Bull GmbH, sino también a los propietarios mayoritarios tailandeses.

"Y fue entonces cuando simplemente se produjo el cambio", recordó.

Enzinger descartó como ficción los rumores de que Porsche también había estado negociando con otros equipos en aquel momento: "Durante esa fase, Porsche solo habló con Red Bull... La constelación era única, y como estábamos tan centrados en eso, básicamente no mantuvimos conversaciones paralelas.

"Por parte de Porsche, realmente solo había un objetivo: entrar en la Fórmula 1 con Red Bull".

Red Bull finalmente se asoció con Ford. Photo by: Red Bull Content Pool

Antes de que el acuerdo se viniera abajo, las dos partes ya habían firmado una carta de intenciones cuya estructura iba mucho más allá de simplemente suministrar una unidad de potencia. Porsche planeaba suministrar la unidad de potencia a Milton Keynes y adquirir el 50% de la operación de Fórmula 1 de Red Bull. En aquel momento se presentó como una "asociación entre iguales".

Enzinger: Es bueno que solo una marca de VW esté en la Fórmula 1

Al final, el Grupo Volkswagen no envió a la Fórmula 1 a las dos marcas que había estado considerando, sino solo a Audi. El fabricante con sede en Ingolstadt se hizo cargo del equipo suizo Sauber, que compite en el campeonato del mundo como equipo oficial de Audi con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto desde 2026.

Por mucho que a Enzinger le hubiera gustado llevar a "su" marca Porsche a la Fórmula 1 con Red Bull en aquel momento, cuatro años después cree que el colapso del acuerdo también tuvo un lado positivo.

"En retrospectiva, cuando ves lo difícil que es ahora la situación en la industria automotriz, creo que hay algo positivo en el hecho de que se cayera", dijo. "Es bueno que Audi esté involucrada, una marca del grupo. Pero realmente me resulta muy, muy difícil imaginar que hubiera sido posible tener dos marcas".