Red Bull espera expectante la nueva decisión ADUO de la FIA

Aunque el segundo periodo ADUO – las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora para las unidades de potencia en la Fórmula 1 – ya terminó después del Gran Premio de Hungría, los resultados del primer periodo aún no se han hecho públicos oficialmente.

Durante el fin de semana de carrera de Mónaco, sin embargo, todos los fabricantes fueron informados del resultado entre bastidores, con Red Bull-Ford Powertrains sorprendentemente clasificado en la primera posición.

A pesar del inicio dominante de la temporada de su equipo oficial, Mercedes High Performance Powertrains recibió un token de desarrollo, mientras que Ferrari, Audi y Honda recibieron dos oportunidades de mejora cada uno.

La FIA también había preparado el anuncio público en ese momento, pero nunca se emitió en las semanas posteriores. La razón es que Red Bull expresó una considerable insatisfacción entre bastidores con el resultado inicial, e incluso el CEO Oliver Mintzlaff llegó a involucrarse.

Sin embargo, el nuevo fabricante con sede en Milton Keynes no tenía muchas vías disponibles para impugnar el resultado. Sí, el sistema tiene sus debilidades – solo se mide el motor de combustión interna, mientras que las oportunidades de mejora también se aplican al lado eléctrico de la unidad de potencia –, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto a corto plazo.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha explicado a medios como Motorsport.com que estaba abierto a tener en cuenta más parámetros – como el tamaño del turbo –, pero que los equipos y fabricantes habían presionado para mantener el sistema lo más simple posible el año pasado.

Por lo tanto, Red Bull solo podía solicitar una revisión factual de los resultados. El jefe de equipo Laurent Mekies dijo que, en su opinión, no había "ni un solo dato" que sugiriera que Red Bull-Ford Powertrains tiene el mejor motor de la parrilla.

En realidad, esa comprobación factual no parece haber cambiado el resultado del primer periodo. No es casualidad que Tombazis, al ser preguntado por Motorsport.com, dijera que las mediciones de la FIA habían demostrado ser precisas.

"Creo que nuestra medición, en mi opinión, ha demostrado ser muy precisa", dijo. "Dicho esto, ¿ha funcionado todo bien? No, porque obviamente la gente no está contenta y demás. ¿Necesitamos pensar en mejoras en el futuro? Sí, diría que sí."

La sensación en el paddock es que fabricantes como Mercedes y Ferrari jugaron sus cartas con inteligencia al no mostrar siempre todo su potencial durante los primeros fines de semana de carrera, asegurándose así un token ADUO.

Mercedes y Ferrari han jugado sus cartas con inteligencia, e incluso Ferrari logró asegurarse dos tokens de ADUO. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

¿Puede la nueva evaluación ADUO de la FIA ofrecer a Red Bull un salvavidas?

Las esperanzas de Red Bull están ahora depositadas principalmente en el segundo periodo, que abarcó las carreras hasta el Gran Premio de Hungría inclusive.

Según el plazo establecido, el organismo rector debería informar a todos los fabricantes de los resultados antes del Gran Premio de Italia en Monza, con un anuncio previsto para esta semana o a principios de la próxima.

Red Bull debe esperar que su motor de combustión interna ya no sea clasificado como el mejor en esa segunda evaluación, lo que le permitiría recibir un token después de todo y desarrollar su unidad de potencia este año.

Sin embargo, depende de sus rivales en ese sentido, que pueden jugar efectivamente una partida de ajedrez. Si los otros fabricantes no usan sus tokens en el motor de combustión interna y aún no han mostrado todo su potencial en ciertos momentos, podrían mantener a Red Bull en lo más alto de la clasificación durante más tiempo.

Tombazis, sin embargo, dijo antes del parón veraniego que no creía que las cosas fueran a llegar tan lejos.

"Bueno, no creo que te convenga estar siempre por debajo [de tu potencia máxima] solo para seguir obteniendo más oportunidades, porque ¿qué sentido tienen las oportunidades si al final no es para que estés arriba?"

Para recibir un token, el déficit de Red Bull respecto al mejor motor de combustión interna de la parrilla durante el segundo periodo ADUO debe evaluarse en más del 2%. Si Red Bull permanece en cabeza o si se considera que su déficit respecto al mejor motor de combustión interna es inferior al 2%, nuevamente no va a recibir ninguna oportunidad de mejora.

En ese escenario, Red Bull solo tendría una última esperanza de que se le permita modificar su unidad de potencia esta temporada: el tercer periodo, que termina después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Mekies y su equipo, sin embargo, esperan obtener esa oportunidad antes de entonces. Si eso ocurre, todos los fabricantes habrán recibido al menos un token en la primera temporada bajo la normativa completamente nueva de este año, con claridad sobre el asunto esperada antes del día de medios en Monza.