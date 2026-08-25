McLaren: está en juego "la integridad" de la F1 en la decisión del podio de Alpine en Mónaco

El jefe del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, dice que su apelación contra el resultado del Gran Premio de Mónaco, cuya audiencia se celebra el martes, se debe a su preocupación por "la integridad del deporte".

El martes, el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA está tratando una apelación de McLaren y Red Bull contra el resultado del Gran Premio de Mónaco de junio, en el que varios pilotos recibieron penalizaciones de tiempo por exceder los límites de velocidad del pitlane, incluidos Oscar Piastri, de McLaren y Pierre Gasly, de Alpine.

Después, se supo que esas infracciones en el pitlane fueron falsas alarmas, causadas por un error en el bucle de cronometraje al inicio de la singular entrada a boxes de Mónaco. Todos los pilotos, salvo Gasly (y su compañero de equipo en Alpine, Franco Colapinto), ya habían cumplido sus penalizaciones de tiempo durante la carrera, mientras que el francés recibió una doble penalización de cinco segundos en la bandera, lo que lo relegó del tercero al séptimo lugar.

Después de que Alpine presentara un derecho de revisión contra las penalizaciones de Gasly, los comisarios anularon ambas y devolvieron al francés su puesto en el podio que obtuvo en la pista, lo que relegó a Isack Hadjar, de Red Bull, al cuarto puesto y también hizo bajar a Piastri en el clasificador.

Como resultado, tanto McLaren como Red Bull iniciaron un procedimiento de apelación, porque cuestionaron que se anulara la penalización de Gasly mientras que otros pilotos, incluido Piastri, no tuvieron esa oportunidad.

Anticipando la audiencia, que se desarrolla durante el martes pero que podría potencialmente prolongarse más, el jefe de McLaren, Stella, dijo que el equipo estaba velando tanto por su propio interés en el campeonato de constructores como por el interés de la serie en general.

"Acudimos a la audiencia en el Tribunal Internacional de Apelación con una doble intención", dijo Stella el domingo después del Gran Premio de los Países Bajos. "La primera intención es más general que el interés de McLaren. Creemos que el proceso que ocurrió después de la carrera en Mónaco debe revisarse porque, desde el punto de vista de la equidad para todos los competidores, el hecho de que se retirara la penalización introduce algunos elementos significativos de preocupación. Y nos gustaría aprovechar la oportunidad del Tribunal Internacional de Apelación para aclarar este aspecto.

"Obviamente hay más cosas relacionadas con este caso. Puede entrar en los aspectos técnicos de cómo se calculó la velocidad del limitador de boxes. Pero para mí, a un nivel general, se trata más de la equidad y del principio que necesita aclararse y posiblemente restablecerse."

Añadió: "El segundo aspecto es el interés de McLaren como tal. Nosotros también fuimos penalizados materialmente por haber cumplido una penalización que no es apelable. Y esto nos costó puntos en el campeonato.

"Así que hay un interés general para Formula 1 y la integridad del deporte. Y hay un interés material para McLaren en términos del impacto en nuestro campeonato. Estos son los dos puntos de vista, las dos perspectivas que nos gustaría seguir y sobre las que buscamos aclaración en el próximo Tribunal Internacional de Apelación."