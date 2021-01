Raikkonen sobre 2020: las esperanzas eran mayores

En la pista no había mucho que ganar para Kimi Räikkönen con el poco competitivo Alfa Romeo 2020. El campeón mundial de Fórmula 1 de 2007 solo llegó a los puntos en noveno lugar dos veces y al final de las 17 carreras de la temporada anterior contaba con cuatro puntos, mismo número que su compañero Antonio Giovinazzi.

"Ciertamente no es lo que esperábamos o queríamos antes de empezar la temporada y creo que después de las pruebas de pretemporada quedó claro que no estábamos donde queríamos estar", admitió el finlandés, "pero hay por supuesto, muchas razones por las que no fuimos tan rápidos como esperábamos. Por supuesto, eso fue decepcionante para nosotros”.

A pregunta expresa de si el resultado había sido particularmente frustrante para él luego de haber ganado un campeonato mundial y 21 carreras en su historia, el hombre de hielo respondió: “No podría decir que frustrado, pero está lejos de ser lo que queríamos”.

"Obviamente, las esperanzas eran mayores. Pero todos nos dimos cuenta rápidamente de que no iba a ser como queríamos. Solo tenemos que trabajar y tratar de hacerlo mejor este año”, agregó el escandinavo quien se mantendrá una temporada más en la máxima categoría.

Para Raikkonen, algunos años son más difíciles que otros por muchas razones y, en este deporte, el coche obviamente marca una gran diferencia. “Bueno o malo, creo que cada año tienes resultados decepcionantes, buenos e intermedios, pero es parte del juego”.

Pero en su opinión, el coche de equipo italosuizo no está en las condiciones para competir de formas constante en la zona de los puntos.

"Para ser honesto, creo que incluso si sacamos lo mejor de nuestros coches, si todo el mundo cruza la línea de meta, nosotros no estaríamos entre los 10 primeros. La velocidad simplemente no está ahí. Y ese es el caso en la mayoría de las pistas”.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, ayuda a un oficial de pista a apagar el incendio de su monoplaza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un calendario complicado

Kimi Raikkonen lleva varios años compitiendo en la Fórmula 1, pero el 2020 resultó especial ante las modificaciones en el calendario por la pandemia por COVID-19, el cual desarrolló sus 17 fechas en Europa y Medio Oriente, una situación que resultó de agrado para el piloto de Alfa Romeo.

"Quizás hemos tenido más carreras en menos tiempo, pero la mayoría de ellas fueron en Europa y funcionó mucho mejor".

Aún así, no cree "que haya sido un año completamente normal para nadie", agregó el finlandés. "Quiero decir, fuera de las carreras, fue completamente diferente a lo que todos están acostumbrados, y hay que ver cómo parte la situación desde este momento”.

Incluso si se ha confirmado inicialmente un calendario estándar para la temporada 2021, casi nadie cree que esto se pueda realizar, pero para él no importa donde se decida competir mientras se pueda correr. "No podemos elegir adónde ir o adónde correr, así que no importa; iremos y haremos nuestro mejor esfuerzo", finalizó Raikkonen mirando hacia el futuro.

Related video