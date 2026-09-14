¿Quién compite contra Max Verstappen en "Max vs 100"? la lista de participantes
Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos de karting —entre los que se encuentran deportistas, streamers, creadores de contenido y aficionados— en una prueba de 30 vueltas en Silverstone, en el marco del evento "Max vs 100".
Ya se ha dado a conocer la mayoría de los 100 pilotos de karting de que se preparan para enfrentarse al cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen en el evento "Max vs 100", que tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre.
Retransmitido en directo en Disney+, el evento "Max vs 100" pone al piloto holandés ante el reto de abrirse paso entre 100 oponentes en un circuito construido expresamente para la ocasión en Silverstone. El objetivo de los rivales es colaborar para mantener al piloto de Red Bull detrás de ellos durante las 30 vueltas de la prueba.
La lista de participantes incluye una mezcla de deportistas profesionales, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.
Verstappen habló sobre el evento durante el fin de semana del Gran Premio de España. "Para ser sincero, simplemente iré y me lo pasaré bien. Ya veremos cómo sale. Pero sí, hay mucha gente", afirmó.
"Salir desde la parte de atrás va a ser todo un reto, pero espero poder alcanzar a todos. Aunque aún no lo sabemos. Ni siquiera conozco el formato por el momento. Así que simplemente iré allí y haré lo mío".
¿Quiénes son los pilotos de kart que se enfrentarán a Max Verstappen?
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Zac Alsop – YouTuber
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Tyrique Hyde – Streamer
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Queen B (Rebecca Evans) – Creadora de contenido y presentadora de automovilismo
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Pieface23 (Jack McDermott) – Creador de contenidos
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TGFBro (Romell Henry) – Creador de contenido de YouTube
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Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
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Dantic (Daniel Moss) – Creador de contenido y youtuber
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Amber Gill – Personalidad televisiva
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Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Presentadora deportiva y creadora de contenidos
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Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Creador de contenido y cómico
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Adam el desarrollador (Adam Powell) – Creador de contenidos
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Kalia Lai – Creadora de contenidos y deportista
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James Doyle – Creador de contenidos
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Drift Games (David Egan) – Creador y piloto de drift
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GoKartGod – Fabricante de karts eléctricos
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Larry Chen – Fotógrafo especializado en automoción
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Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Actor y creador de contenidos
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Mike Dokas – Creador de TikTok
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AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Cómico
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Nathan Lust – Creador de contenidos
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Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Creador de contenido y streamer
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Mars (Zhang Jing) – Creador de deportes extremos
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Pamkutya (Norbert Osbáth) – Creador de contenido
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Roberts Vītols – Creador de contenidos
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Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
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Enis Kirazoğlu – Creador de contenido
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Karol Zdęba – YouTuber
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Vale Sulca – Creador de contenidos
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German Rodezel – Creador de contenido
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Pableke (Pablo Jiménez) – Creador de contenido
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Josh Richards – Creador y emprendedor
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Si Hyun Park – Piloto profesional de drift
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John-Marc van Wyk – Creador de contenidos
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Dyler – Artista y creador de contenido
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Nnnurdaylet – Creador de contenidos
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Julia Haller – Creadora de contenidos
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Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Creador de contenidos
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Daniel Ahola – Creador de contenidos
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Gabs Djay – Creador de contenido sobre automovilismo
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Joe Tasker – Creador de contenidos y presentador de televisión
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Bella James – Creadora de contenidos
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Juank Pérez – Creador de contenidos
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Fresia Aria – Periodista de fútbol
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Nate Saunders – Periodista de F1
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Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber y creador de contenidos
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Sporttouchen (Timothé Rangström) – Creador de contenidos
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Bea Eguiraun – Presentadora de automovilismo y piloto de pruebas
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TheGrefg – Streamer y creador de contenidos
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Caedrel (Marc Lamont) – Streamer
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TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer y creador de contenido
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Helydia (Celia Tansel) – Streamer y creadora de contenidos
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Diogo "MoveMind" da Silva – Streamer y creador de contenidos
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Jonathan " " Amaral – Jugador profesional de esports
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RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer
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TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Creador de contenido de videojuegos
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Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer y animador
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Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer
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iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer y jugador profesional
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Qucee (Quentin Correia) – Streamer y YouTuber
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Leticia Bufoni – Skatista profesional
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Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Motociclista acrobática
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Arda Saatçi – Atleta de ultra
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Lethal Shooter (Chris Matthews) – Entrenador de tiro de la NBA
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Janja Garnbret – Escaladora profesional
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Leo Neugebauer – Campeón mundial de decatlón
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Molly Carlson – Saltadora profesional de acantilados
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Matt Jones – Ciclista de montaña
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Billy Bolt – Piloto de motos
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Aidan Heslop – Saltador de acantilados
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Pol Tarrés – Piloto de enduro
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Tommo McCluskey – Creador de contenidos y presentador de deportes de motor
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Taylor Serage – Creador de contenidos
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Joseph Brophy – Periodista deportivo
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Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – Director general de un medio especializado en automoción
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Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer y YouTuber
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Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influencer de fitness
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Molly Marsh – Influencer e a y personalidad televisiva
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Mélanie Buffetaud – Creadora de contenidos y atleta de parkour
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Jojo Sim – Creador de contenido
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MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Creador de contenido
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ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer
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Henry Robert Williams – Periodista deportivo
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Charles Poujade – Atleta de parkour y creador de contenido
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Austin Sprinz – Creador de contenido
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