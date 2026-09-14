Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de España

¿Quién compite contra Max Verstappen en "Max vs 100"? la lista de participantes

Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos de karting —entre los que se encuentran deportistas, streamers, creadores de contenido y aficionados— en una prueba de 30 vueltas en Silverstone, en el marco del evento "Max vs 100".

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Ya se ha dado a conocer la mayoría de los 100 pilotos de karting de que se preparan para enfrentarse al cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen en el evento "Max vs 100", que tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre. 

Retransmitido en directo en Disney+, el evento "Max vs 100" pone al piloto holandés ante el reto de abrirse paso entre 100 oponentes en un circuito construido expresamente para la ocasión en Silverstone. El objetivo de los rivales es colaborar para mantener al piloto de Red Bull detrás de ellos durante las 30 vueltas de la prueba.

La lista de participantes incluye una mezcla de deportistas profesionales, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.

Verstappen habló sobre el evento durante el fin de semana del Gran Premio de España. "Para ser sincero, simplemente iré y me lo pasaré bien. Ya veremos cómo sale. Pero sí, hay mucha gente", afirmó.

"Salir desde la parte de atrás va a ser todo un reto, pero espero poder alcanzar a todos. Aunque aún no lo sabemos. Ni siquiera conozco el formato por el momento. Así que simplemente iré allí y haré lo mío".

¿Quiénes son los pilotos de kart que se enfrentarán a Max Verstappen?

  1. Zac Alsop – YouTuber

  2. Tyrique Hyde – Streamer

  3. Queen B (Rebecca Evans) – Creadora de contenido y presentadora de automovilismo

  4. Pieface23 (Jack McDermott) – Creador de contenidos

  5. TGFBro (Romell Henry) – Creador de contenido de YouTube

  6. Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber

  7. Dantic (Daniel Moss) – Creador de contenido y youtuber

  8. Amber Gill – Personalidad televisiva

  9. Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Presentadora deportiva y creadora de contenidos

  10. Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Creador de contenido y cómico

  11. Adam el desarrollador (Adam Powell) – Creador de contenidos

  12. Kalia Lai – Creadora de contenidos y deportista

  13. James Doyle – Creador de contenidos

  14. Drift Games (David Egan) – Creador y piloto de drift

  15. GoKartGod – Fabricante de karts eléctricos

  16. Larry Chen – Fotógrafo especializado en automoción

  17. Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Actor y creador de contenidos

  18. Mike Dokas – Creador de TikTok

  19. AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Cómico

  20. Nathan Lust – Creador de contenidos

  21. Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Creador de contenido y streamer

  22. Mars (Zhang Jing) – Creador de deportes extremos

  23. Pamkutya (Norbert Osbáth) – Creador de contenido

  24. Roberts Vītols – Creador de contenidos

  25. Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber

  26. Enis Kirazoğlu – Creador de contenido

  27. Karol Zdęba – YouTuber

  28. Vale Sulca – Creador de contenidos

  29. German Rodezel – Creador de contenido

  30. Pableke (Pablo Jiménez) – Creador de contenido

  31. Josh Richards – Creador y emprendedor

  32. Si Hyun Park – Piloto profesional de drift

  33. John-Marc van Wyk – Creador de contenidos

  34. Dyler – Artista y creador de contenido

  35. Nnnurdaylet – Creador de contenidos

  36. Julia Haller – Creadora de contenidos

  37. Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Creador de contenidos

  38. Daniel Ahola – Creador de contenidos

  39. Gabs Djay – Creador de contenido sobre automovilismo

  40. Joe Tasker – Creador de contenidos y presentador de televisión

  41. Bella James – Creadora de contenidos

  42. Juank Pérez – Creador de contenidos

  43. Fresia Aria – Periodista de fútbol

  44. Nate Saunders – Periodista de F1

  45. Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber y creador de contenidos

  46. Sporttouchen (Timothé Rangström) – Creador de contenidos

  47. Bea Eguiraun – Presentadora de automovilismo y piloto de pruebas

  48. TheGrefg – Streamer y creador de contenidos

  49. Caedrel (Marc Lamont) – Streamer

  50. TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer y creador de contenido

  51. Helydia (Celia Tansel) – Streamer y creadora de contenidos

  52. Diogo "MoveMind" da Silva – Streamer y creador de contenidos

  53. Jonathan " " Amaral – Jugador profesional de esports

  54. RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer

  55. TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Creador de contenido de videojuegos

  56. Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer y animador

  57. Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer

  58. iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer y jugador profesional

  59. Qucee (Quentin Correia) – Streamer y YouTuber

  60. Leticia Bufoni – Skatista profesional

  61. Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Motociclista acrobática

  62. Arda Saatçi – Atleta de ultra

  63. Lethal Shooter (Chris Matthews) – Entrenador de tiro de la NBA

  64. Janja Garnbret – Escaladora profesional

  65. Leo Neugebauer – Campeón mundial de decatlón

  66. Molly Carlson – Saltadora profesional de acantilados

  67. Matt Jones – Ciclista de montaña

  68. Billy Bolt – Piloto de motos

  69. Aidan Heslop – Saltador de acantilados

  70. Pol Tarrés – Piloto de enduro

  71. Tommo McCluskey – Creador de contenidos y presentador de deportes de motor

  72. Taylor Serage – Creador de contenidos

  73. Joseph Brophy – Periodista deportivo

  74. Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – Director general de un medio especializado en automoción

  75. Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer y YouTuber

  76. Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influencer de fitness

  77. Molly Marsh – Influencer e a y personalidad televisiva

  78. Mélanie Buffetaud – Creadora de contenidos y atleta de parkour

  79. Jojo Sim – Creador de contenido

  80. MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Creador de contenido

  81. ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer

  82. Henry Robert Williams – Periodista deportivo

  83. Charles Poujade – Atleta de parkour y creador de contenido

  84. Austin Sprinz – Creador de contenido

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"
Artículo siguiente Lando Norris completa su primera sesión de pruebas con Hypercar de McLaren para Le Mans

Top Comments
More from
Lydia Mee

Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"

Rosberg impresionado por la "increíble" madurez de Antonelli en la lucha por el título 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Rosberg impresionado por la "increíble" madurez de Antonelli en la lucha por el título 2026

Williams espera un "gran paso" adelante en el GP de Azerbaiyán ante una importante mejora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Williams espera un "gran paso" adelante en el GP de Azerbaiyán ante una importante mejora
More from
Max Verstappen

Los resultados que le bastarían a Antonelli para asegurar el título de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Los resultados que le bastarían a Antonelli para asegurar el título de F1 2026

Verstappen se defiende del incidente con Hamilton en Madring: "Mi carrera habría terminado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Verstappen se defiende del incidente con Hamilton en Madring: "Mi carrera habría terminado"

Cómo Antonelli demuestra ser imbatible en la F1, incluso cuando lo derrotan

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Cómo Antonelli demuestra ser imbatible en la F1, incluso cuando lo derrotan
More from
Red Bull

Red Bull: cuándo se tomará la decisión sobre Hadjar para Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Red Bull: cuándo se tomará la decisión sobre Hadjar para Bakú

Red Bull defiende la decisión de obligar a Max Verstappen a devolver dos posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Red Bull defiende la decisión de obligar a Max Verstappen a devolver dos posiciones

Verstappen: "Necesito averiguar dónde adelantar" para ganar el GP de España de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Verstappen: "Necesito averiguar dónde adelantar" para ganar el GP de España de F1

Últimas noticias

Lando Norris completa su primera sesión de pruebas con Hypercar de McLaren para Le Mans

WEC
WEC WEC
Lando Norris completa su primera sesión de pruebas con Hypercar de McLaren para Le Mans

¿Quién compite contra Max Verstappen en "Max vs 100"? la lista de participantes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
¿Quién compite contra Max Verstappen en "Max vs 100"? la lista de participantes

Italia busca respuestas ante el dominio español y la falta de relevo generacional en MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Italia busca respuestas ante el dominio español y la falta de relevo generacional en MotoGP

Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Steiner critica el gesto de Norris con Coca-Cola en España y lo tacha de "poco profesional"