Por que Red Bull despidió a Vips y no a Verstappen por comentarios

El 28 de junio, una semana después de que Jüri Vips hiciera comentarios racistas y homófobos durante una transmisión en directo en una partida en línea de un videojuego, Red Bull anunció que había rescindido su contrato con el estonio afirmando que no toleraría "ninguna forma de racismo".

Más de dos meses después, Vips ha mantenido su asiento de piloto de F2 en Hitech, a pesar de la incomprensión de los promotores del campeonato quienes consideraban era una situación errónea por parte de la escudería, pero ya no forma parte de la academia del gigante de las bebidas energéticas.

Preguntado por el episodio en una entrevista exclusiva para la publicación hermana de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Helmut Marko, que supervisa la formación de los jóvenes pilotos que pasan por el sistema, explicó que lo que había llevado principalmente a Red Bull a tomar la decisión fue la presión mediática: "La prensa británica causó tal lío que Red Bull Racing no tuvo más remedio que relevarle de todas sus funciones”.

Y añadió: "Tiene 21 años y se ha disculpado. Me molesta que esto haya ocurrido durante una estúpida sesión de videojuegos (Vips, Liam Lawson y una tercera persona estaban jugando a Call of Duty: Warzone), porque no tienen nada mejor que hacer por la tarde. Cómo se puede hacer algo así durante más de dos minutos, no lo entiendo. Pero así es la juventud. No puedo evitarlo".

Juri Vips, piloto reserva de Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Antes de que se le señalara que el propio Max Verstappen era un entusiasta de los videojuegos, el austriaco dijo: "Max siempre tiene su simulador con él, también. Después de una victoria en el Gran Premio puede hacer otra carrera virtual con Rudy van Buren. Ahí es donde está el segundo conductor. Su ingeniero de carrera está basado en Kiev y el ingeniero de datos en Sudáfrica. Así es como pasan su tiempo”.

Preguntado por la diferencia de actitud de Red Bull en el caso de Vips y cuando Verstappen llamó "mongol" a Lance Stroll tras una colisión en los test de Portugal en 2020, Marko respondió: "No se puede comparar eso. También se trata de todo el desarrollo de los dos en términos de personalidad. Al fin y al cabo, Max siempre ha adoptado una postura clara en estos temas. Y por supuesto, con Vips, la presión de la prensa y los patrocinadores fue tan fuerte que tuvimos que reaccionar".

