El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen nunca competirá en rallies. Aunque el holandés está interesado en competir en otras series tras su carrera en la F1, ha revelado por qué no seguirá los pasos de su padre en el mundo de los rallies.

Jos Verstappen compite actualmente en el Campeonato Europeo de Rally.

"Sí, la verdad es que es una locura. Lo que me parece realmente impresionante es que ahora tiene 53 años, casi 54, y compite contra chicos que tienen entre veintitantos y treinta y pocos", explicó el piloto de Red Bull F1 durante su aparición en el podcastUp To Speed.

"En algunos campeonatos, les está ganando. Y, por supuesto, en los rallies, mucho depende de las notas, pero al final, cuando haces un rally determinado varias veces, te basas un poco en la memoria muscular. Así que, si lo haces durante unos años, mejoras de forma natural.

"Es muy bueno en eso, para ser sincero. Le encanta. Es muy difícil de superar. Cuando vamos a, digamos, alquilar un pequeño espacio en un aeropuerto y montan una pista y luego conducimos juntos, sinceramente, tengo que ir a toda velocidad para ganarle en una vuelta.

Y eso me gusta hacerlo. Pero en una etapa adecuada, él me enseña todos los vídeos que graba con cualquier tipo de coche de rally que conduzca, y la verdad es que me parece realmente impresionante".

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2 Foto: Red Bull Content Pool

Aunque Verstappen admira la campaña de rally de su padre, confirmó que no estaría dispuesto a asumir los riesgos que conlleva el campeonato.

"Creo que es realmente genial, pero pienso en si cometo un error y choco contra ese árbol, y el árbol no se mueve. Eso, para mí, es mi límite. Eso, para mí, es algo que no quiero hacer. Es un riesgo demasiado alto.

Sé que puede parecer un poco tonto, pero en la Fórmula 1, al menos la mayoría de las veces, cuando chocas, hay una barrera, una barrera bien diseñada que debería absorber un poco más el impacto. Al menos en mi cabeza es un poco diferente. Es un riesgo que no estoy dispuesto a correr, pero es realmente genial verlo".