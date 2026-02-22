Ir al contenido principal

Fórmula 1

Exingeniero de F1 señala que Verstappen quiere "humillar" a sus rivales

El exingeniero de Ferrari Rob Smedley lo cuenta todo en un podcast: por qué Max Verstappen quiere humillar a sus rivales y qué le convierte en una máquina de ganar.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

En una aparición en el podcast High Performance, el exingeniero de carreras de Ferrari Rob Smedley tuvo que elegir con qué piloto le gustaría trabajar. El británico se decantó por el cuatro veces campeón Max Verstappen, sobre todo por su motivación personal y su afán por "humillar" literalmente a sus oponentes.

"Porque es exactamente mi tipo de piloto", explica Smedley. "Es un corredor de pura cepa".

Smedley establece una comparación con el mundo empresarial: "Ahora dirijo mi propia empresa. Cuando entrevistas a gente y les preguntas: "¿En qué medida eres una persona emprendedora?", en realidad es una pregunta ridícula. ¿Quién respondería: "No soy una persona emprendedora. No sé hacer nada. Tienes que decirme lo que tengo que hacer las 24 horas del día"?".

Smedley: Verstappen es una "máquina de ganar"

Para el exingeniero de Felipe Massa, la estrella de Red Bull es el ejemplo perfecto de motivación intrínseca: "Max es el paradigma de alguien que aporta su propia motivación y empuje cada hora de cada día. Está muy motivado. Es una máquina de ganar. Quiere ganar. Es muy competitivo. No hay la más mínima duda al respecto".

"Por supuesto, todos los pilotos quieren ganar", admite Smedley. "Pero, ¿en qué medida pueden hacerlo cada hora, cada día? ¿En qué medida pueden motivarse para ser los mejores? Y no solo para ser los mejores, sino para conseguir una ventaja enorme sobre el siguiente mejor. Porque eso es precisamente lo que él quiere".

Según Smedley, a Verstappen no le basta con estar en cabeza: "Encuentra esa motivación en algún lugar, como si la distancia con el siguiente piloto en la parrilla no fuera ya lo suficientemente grande. Piensa: "Necesito una ventaja mayor, tengo que superarme a mí mismo y arrastrar al equipo". Cuando tienes a alguien como él a tu lado, tan motivado, es como una droga".

"El paquete completo de un piloto completo"

Smedley da por sentada la calidad como piloto: "Hay que tener la competencia y la habilidad, eso es algo que se da por supuesto en la Fórmula 1. Pero tener ese plus de confianza en uno mismo, ser capaz de motivarse a uno mismo y a los que te rodean, eso es lo que, para mí, define a un piloto completo".

Tras un comienzo difícil en la temporada 2025, Verstappen regresó después del parón veraniego con un gran impulso y desafió a Lando Norris y Oscar Piastri en la lucha por el campeonato mundial. Al final, quedó en segundo lugar en la clasificación general, detrás de Norris.

"Sigue queriéndolo al 110 %. Lo quiere más que nadie. Es evidente", continúa Smedley. "Aunque probablemente sea doloroso para los otros 19 pilotos oírlo, esa es la razón por la que tiene tanto éxito. Porque se levanta cada mañana y da lo mejor de sí mismo".

¿Quiere Verstappen "humillar" a sus rivales?

Smedley describe a Verstappen como un piloto que no muestra debilidad: "Es el clásico piloto al que le das un dedo y te coge la mano. ¿Y cómo afecta eso a sus rivales? Les hace retroceder aún más, porque él simplemente sigue adelante. Estoy seguro de que la mayoría lo miran y piensan: "Venga, Max. Tómate un día libre. Solo un día. Por favor, tómate un fin de semana libre para que los demás también podamos tener nuestra oportunidad'".

Pero, según Smedley, eso no va a suceder: "No lo hace porque no le basta con ganar a los demás. Es casi como si quisiera humillarlos. Y no lo digo en sentido negativo ni malicioso, pero eso es lo que pasa por su cabeza. Es el luchador definitivo".

Artículo previo "Avances significativos": Audi obtiene resultados positivos en las pruebas

