El elemento que prohibirá la F1 en las arrancadas 2026 para reducir los riesgos

En las últimas semanas se ha debatido intensamente sobre el tema de las salidas y lo complejo que resulta para los pilotos llevar el turbo al rango de funcionamiento adecuado para obtener el empuje necesario para arrancar. Un aspecto que, en el pasado, no suponía un problema gracias al MGU-H, pero la decisión de eliminar el motor-generador eléctrico ha hecho que ahora toda la carga recaiga exclusivamente sobre el motor térmico.

Por este motivo, los equipos han decidido modificar el procedimiento de salida, introduciendo un aviso previo de 5 segundos antes del inicio de la secuencia de semáforos. El objetivo es dar a los pilotos el tiempo necesario para empezar a subir el régimen del motor y llevar el turbo al rango correcto antes de la salida.

Sin embargo, este no fue el único punto tratado en la última reunión de la Comisión de F1, ya que también se abordó otro tema relevante. A partir de este año, para limitar el uso de la energía eléctrica en las rectas, la Federación ha liberalizado el uso de los alerones móviles en cualquier momento de la sesión. Una decisión que ha llevado a los equipos a plantearse una pregunta tan simple como, en realidad, compleja: ¿se permite abrir los alerones en la salida?

A diferencia del pasado, cuando el reglamento especificaba que el DRS solo podía utilizarse a partir de un momento determinado, es decir, después de completar la primera vuelta, en el reglamento de 2026 no existe ningún artículo que prohíba explícitamente el uso del alerón móvil también en la fase de salida. Un vacío normativo que, en la F1 moderna, donde se explora cada detalle, suena casi como una invitación a una boda.

Es evidente que, en la fase inicial de la salida, se busca obtener el máximo agarre posible, tanto mecánico como aerodinámico, para reducir el deslizamiento de los neumáticos traseros, que deben soportar un par extremadamente elevado, aunque hasta los 50 km/h está prohibido utilizar el motor eléctrico. Sin embargo, hay situaciones en las que abrir el alerón a partir de un determinado momento podría suponer una ventaja.

En citas con largas rectas de salida, como por ejemplo en México, abrir el alerón móvil a partir de cierto punto garantizaría efectivamente ventajas, ya que permitiría alcanzar velocidades máximas más altas y, al mismo tiempo, reducir el consumo de energía. De hecho, con el alerón cerrado, se corre el riesgo de llegar al final de la recta con muy poca energía residual, lo que también compromete la salida y el recorrido del tramo siguiente en aquellos circuitos rápidos caracterizados por varias rectas consecutivas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Sergio Pérez, Cadillac Racing, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, tal y como confirmó Andrea Stella, durante la última Comisión de F1 se decidió que, por motivos de seguridad, no será posible abrir el alerón móvil en la fase de salida. El temor es doble: por un lado, los pilotos, en esa fase, todavía tienen los neumáticos relativamente fríos y, por otro, se quiere evitar añadir más variables de riesgo en un momento en el que los coches están muy cerca unos de otros.

Sin embargo, hay otro temor que se refiere a la primera frenada: los coches llegarían a velocidades muy elevadas con los neumáticos y los frenos aún lejos de su rango de temperatura ideal, a pesar de los intentos de llevarlos a la ventana durante la vuelta de formación. En estas condiciones, el riesgo de bloqueo es real, con la posibilidad de que alguien termine chocando contra el que le precede.

"Durante la Comisión de F1 hubo un cuarto punto, y era el hecho de que, desde la salida en la parrilla hasta la primera curva, había que decidir si utilizar el modo recto o no utilizarlo en absoluto en ese tramo. En general, estamos satisfechos de que estos puntos se hayan aceptado y debatido, y creo que la actividad que se está llevando a cabo sobre los procedimientos de salida es muy positiva", dijo el TP McLaren.

La propuesta fue aprobada en la Comisión de F1 que se reunió el miércoles, pero ahora deberá ser ratificada por la FIA en el próximo Consejo Mundial. "Creo que ha habido un acuerdo común: en lo que respecta al uso del modo recto desde la parrilla hasta la primera curva, se ha decidido no utilizarlo. Y, aunque esto aún debe ser ratificado de alguna manera por la FIA, tengo entendido que hay un consenso general dentro del paddock".