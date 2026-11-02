Fórmula 1 GP de México

Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5

Leclerc ha detallado el razonamiento detrás de su decisión y la de Ferrari de no ceder el liderato después de adelantar ilegalmente a su compañero de equipo Hamilton

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 2 nov 2026, 0:10

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El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, ha profundizado en su controvertida carrera del Gran Premio de México, más concretamente en la forma en que le arrebató – y mantuvo – el liderato sobre Lewis Hamilton.

Leclerc desafió a su compañero de equipo, que salía desde la pole, por el liderato en la salida, con Hamilton conteniéndolo durante la primera secuencia de curvas. El monegasco lanzó entonces un ataque por el exterior de la curva 4, pero aunque estaba por delante en el ápice, ambos coches se fueron largos y acabaron completamente fuera de la pista.

Hamilton volvió lentamente a la pista, perdiendo una posición con Max Verstappen, mientras Leclerc recortó la curva 5 y se mantuvo en cabeza. Tras haber obtenido una ventaja duradera al exceder los límites de pista, se esperaba que dejara pasar de nuevo al coche hermano, pero eso también habría implicado ceder una posición al Red Bull.

Al final, Leclerc se mantuvo por delante de sus rivales, recibiendo una penalización de cinco segundos por la infracción.

“Hamilton y yo intentamos frenar muy tarde, ninguno de los dos tomó la curva, yo obviamente recorté la pista,” relató el monegasco. “Finalmente, después de la curva 5, estaba Max en medio, lo que hizo que la situación fuera más confusa. Y hablando con el equipo, no tuve una respuesta realmente clara, y creo que fue lo suficientemente confuso como para mantener la posición, y esperaba algún tipo de penalización. Luego pagamos la penalización.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Hablamos brevemente con el equipo para intentar entender [qué hacer]. Pregunté ‘¿Qué debo hacer ahora?’, y siempre es muy complicado – obviamente en esa situación tienes que hacer algo, pero ¿es segundo, es tercero? Al final seguí adelante. Obviamente va a ser un tema de debate, seguro, en la próxima reunión.”

La decisión provocó la ira de Hamilton, que se quejó repetidamente por radio al ingeniero de carrera Carlo Santi. “El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Simplemente debería devolver la posición,” dijo sobre Leclerc, antes de reafirmarse: “Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles.”

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Independientemente de la controvertida maniobra de Leclerc para conservar el liderato, el incidente entre compañeros de equipo se produjo en medio de fricciones ocasionales entre los pilotos de Ferrari este año.

Preguntado en consecuencia por las reglas de combate en Ferrari, el piloto de 29 años restó importancia a la situación: “Quiero decir, estamos luchando por la victoria, así que por supuesto va a quedar muy poco margen por su parte y por la mía. [Al] final, ambos cometimos un error al entrar en la curva 4, no es que tuviéramos contacto ni nada por el estilo. Los dos seguimos recto y eso le dio la oportunidad a Max de adelantar.

“No creo que deba ser un tema de debate tan grande. Por supuesto estuvo apretado, de la curva 1 a la 3 estuvo muy apretado, pero lo esperaba, [en una] lucha por el liderato. En la [curva] 5 ambos cometimos un error, yo pagué con una penalización, luego se puede discutir si es suficiente o no. Y Lewis luego pagó al salir de la [curva] 5 con Max.”

Al ser presionado sobre si él y Hamilton necesitaban más reglas de cara al futuro, Leclerc reflexionó: “Obviamente hablaremos de ello. No sé si estaba muy descontento con lo que hice porque sentí que también estuvo muy al límite lo que él hizo. Creo que quizá estaba más enfadado con toda la situación, con cómo se gestionó la situación en las [curvas] 4-5 con la penalización, etc. Así que esto es algo de lo que hablaremos seguro.”

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

A partir de entonces, Leclerc trabajó para alejarse de Verstappen en un intento de mitigar el impacto de su penalización. Elevó la diferencia a 5.243s al final de la vuelta 24, pero para cuando entró en boxes – con el Red Bull siguiéndolo al pit lane – el neerlandés había recortado su déficit en unas décimas.

Al final, esto no cambió el resultado. La parada en boxes de Leclerc fue 6.3s más larga que la de Verstappen, con 1.3s sin explicar por la penalización, por lo que el cuatro veces campeón del mundo tomó cómodamente el liderato.

La carrera de Leclerc fue de mal en peor en la segunda salida, tras la bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas, con un fuerte bloqueo que dañó los neumáticos del SF-26 – especialmente el delantero izquierdo.

“Creo que teníamos un ritmo bastante bueno, pero desafortunadamente en la segunda resalida todo se complicó un poco más,” lamentó.

“Había bastante goma suelta en el lado derecho de la pista, y cuando pisé el freno, aunque no apliqué una presión de frenado enorme, bloqueé de inmediato y llegué a la cuerda de los neumáticos. Así que el último stint fue muy complicado.”

Leclerc terminó en consecuencia cuarto bajo la bandera a cuadros – aun así logrando un sexto resultado consecutivo entre los cuatro primeros.

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