Fórmula 1 GP de México

Norris: Antonelli debería celebrar el título de F1 “como es debido” tras una temporada de consagración

El vigente campeón del mundo dice que el piloto de Mercedes “se lo merece muchísimo” tras convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1 en México

Alex Harrington

Publicado: 2 nov 2026, 0:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli terminó tercero por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Autódromo Hermanos Rodríguez para asegurarse el título a falta de cuatro carreras, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años y 68 días.

Norris, que ganó su primer título con McLaren el año pasado y terminó quinto en México, dijo después de la carrera que estaba encantado por el italiano.

“Quiero decir, se lo merece. Ha sido una locura este año. Y eso es quedarse corto”, dijo. “Así que enhorabuena para él, especialmente a su edad. Ganarlo es bastante increíblemente impresionante”.

El británico añadió que esperaba que el piloto celebrara de verdad este momento especial, pese a su corta edad.

“Estoy muy, muy feliz por él. Es un tipo encantador, encantador. Se lo merece muchísimo, y espero que, aunque sea joven, salga y lo celebre como es debido”, dijo.

“Ha tenido una temporada sobresaliente. Así que, sí, simplemente muy feliz por él”.

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Norris lleva varias semanas lleno de elogios para Antonelli. Hablando en Austin, comentó lo rápido que había sido capaz de dominar su maquinaria de Mercedes, incluso en comparación con su experimentado compañero de equipo George Russell.

“Creo que es muy impresionante lo que ha sido capaz de hacer a su edad, en su segundo año en la Fórmula 1. Va a ser el campeón del mundo más joven de la historia. Es bastante, bastante increíble”, dijo.

“Valoro mucho a George y creo que es un muy buen piloto. Pero Kimi ha estado dos niveles por encima de George durante toda la temporada. Así que, ya sabes, ha hecho un trabajo bastante increíble”.

Antonelli ha ganado nueve carreras esta temporada y lidera la clasificación de pilotos con 380 puntos, 119 por delante de Verstappen. Russell, que comenzó el año como favorito al título, es cuarto.

Norris, mientras tanto, ha tenido dificultades en su defensa del título, con solo dos victorias en carrera en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos.

Dijo antes del fin de semana de México que renunciaría encantado a su condición de campeón.

“No tengo más que respeto por Kimi. Es un tipo muy agradable. Nos llevamos muy bien y estoy más que feliz de pasarle el número 1”, dijo Norris.

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