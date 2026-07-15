Pirelli confirma que seguirá utilizando las 5 compuestos también en 2027

Un camino hacia la victoria no cambia. Esta es la política que Pirelli Motorsport sigue aplicando en la producción de sus neumáticos para la Fórmula 1, donde ha sido el único proveedor durante 15 años.

El fabricante italiano trabaja actualmente para finalizar la construcción del neumático para la temporada 2027, con la homologación prevista para septiembre. Los compuestos, sin embargo, se definirán al final de esta temporada, pero Motorsport.com anticipa que el próximo año seguirá habiendo cinco.

Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, declaró en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que en 2027 continuaremos viendo la gama de neumáticos desde C1 hasta C5.

"Los compuestos están en constante desarrollo, y ya lo hemos hecho en pruebas anteriores: un trabajo básico, una etapa fundamental para lo que podrían ser los nuevos paquetes de materiales para el próximo año, en lo que respecta a los compuestos".

"Una vez finalizada la estructura, optimizaremos, basándonos en los resultados ya obtenidos, la escala de compuestos para el próximo año. Ya puedo anticipar que seguirá habiendo cinco niveles; no añadiremos ni eliminaremos ninguno. Consideramos y debatimos la posibilidad de añadir un nivel de compuestos, pero, tomando como ejemplo Mónaco, al final vimos que la mayoría de los coches partían con el C4, es decir, el intermedio."

Dario Marrafuschi, Head of Pirelli Motorsport Foto di: Pirelli

Pirelli ya había rechazado el C6 a finales de 2025 debido a una diferencia de rendimiento con respecto al C5 que no justificaba su construcción ni homologación. Además, este año Pirelli destacó el excelente desempeño del C5 en el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras en las que el C6 podría haber competido de haber sido homologado.

"En la clasificación, a pesar de la vuelta extra de preparación, el C5 ofreció un rendimiento emocionante en los últimos minutos. Por ello, creemos que añadir un compuesto más blando es innecesario".

"También vimos una gran carrera en Mónaco, y si hubiéramos usado un C6 allí, habría sido inútil para el resto de la temporada. Por esta razón, reajustaremos los cinco niveles de compuestos en función del rendimiento objetivo del próximo año".

Marrafuschi, quien recientemente sucedió a Mario Isola, también explicó los objetivos para los compuestos de la próxima temporada. Será necesaria la diferenciación en el rendimiento, así como en la degradación.

"El objetivo es siempre lograr una diferenciación en el rendimiento en los cinco niveles, como la mejor vuelta y la degradación proporcional, para poder tomar decisiones que generen estrategias que se solapen en cada Gran Premio".

"Esto se vio en Barcelona, ​​pero también en Austria, donde la estrategia de dos paradas fue muy similar a la de tres. En Silverstone, las paradas simples y dobles estuvieron muy separadas, pero de cara al próximo año, trabajaremos, por ejemplo, para acercarlas mucho más, de modo que, salvo neutralizaciones, haya margen para que los equipos y pilotos elijan estrategias diferentes, gestionen la degradación de los neumáticos de forma óptima para su coche y creen estrategias más competitivas", concluyó el responsable de Pirelli Motorsport.