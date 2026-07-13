La F1 renuncia a ir a Bahréin y sobrevuelan dudas sobre el final de la temporada 2026

El calendario 2026 de la Fórmula 1 se perfila cada vez más complejo. La nueva escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos impide ahora restablecer el campeonato a su formato inicial de 24 rondas.

Cuando estallaron las hostilidades que implican a Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de enero, los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita habían sido cancelados. La Fórmula 1 preparaba, no obstante, el regreso de la prueba de Sakhir, con la posibilidad de insertarla entre los Grandes Premios de Azerbaiyán (del 24 al 26 de octubre) de Singapur (del 9 al 11 de octubre).

Pero los últimos acontecimientos han vuelto a cambiar las cartas. Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares contra Irán, apuntando en particular a su capacidad para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán ha atacado varias bases militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, empujando a la Fórmula 1 a retirar una vez más el Gran Premio de Bahréin de su calendario de trabajo.

Entre bastidores, las conversaciones continúan para remodelar el calendario en función de una situación geopolítica en constante evolución. Se han estudiado varios escenarios de sustitución en los últimos días para cubrir la ausencia de Bahréin, pero por ahora no se impone ninguna solución.

Un Gran Premio en Turquía se mantiene como opción para 2026. Photo by: Formula 1

Turquía aparece de forma natural como una candidata creíble, ya que ya se había posicionado como circuito de reserva en los últimos años. Sin embargo, el Istanbul Park aún debe realizar varios trabajos impuestos por la FIA, en particular en los pianos y las barreras de seguridad.

Estas mejoras probablemente requerirían un apoyo directo del gobierno turco y del presidente Recep Tayyip Erdoğan antes de que el circuito pueda acoger la Fórmula 1.

Los equipos siguen siendo reacios a la idea de disputar dos Grandes Premios en un mismo circuito durante una sola temporada. No obstante, son conscientes, al igual que la FOM, de la importancia comercial de conservar un calendario de al menos 22 carreras.

Las escuderías deben honrar sus compromisos con sus socios, mientras que Liberty Media debe respetar sus contratos de retransmisión de TV, que garantizan un número mínimo de pruebas.

Un final de temporada bajo alta vigilancia

La inestabilidad geopolítica también hace pesar una incertidumbre sobre el final de temporada. Aunque se mantiene la esperanza de que las tensiones se apacigüen para entonces, los Grandes Premios de Qatar, previsto el 29 de noviembre, y de Abu Dhabi, que debe concluir la temporada el 6 de diciembre, siguen bajo estrecha vigilancia.

Singapur o Bakú podrían albergar un segundo Gran Premio. Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Entre las soluciones contempladas figuran en particular Portimão– que también requeriría algunos trabajos– así como Imola. Sin embargo, un regreso a Europa parece poco probable. Una vez terminado el Gran Premio de España disputado por primera vez en Madrid, los equipos envían tradicionalmente su material hacia las rondas de ultramar, al tiempo que realizan el mantenimiento de sus estructuras de hospitalidad y de sus bases técnicas, lo que complicaría enormemente la organización de pruebas europeas adicionales.

Una decisión sobre el final del campeonato no podrá aplazarse indefinidamente. Según varias fuentes del paddock, la fecha límite debería llegar a más tardar durante el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort (del 21 al 23 de agosto), que marcará la reanudación de la temporada tras la pausa estival.

Esta incertidumbre no concierne únicamente a la Fórmula 1. Los campeonatos de Fórmula 2 y de Fórmula 3 también esperan conocer el calendario definitivo, ya que sus propios programas están directamente ligados al de la categoría reina.

El MotoGP y el campeonato mundial de resistencia (WEC) también están afectados. Ambas disciplinas aún deben viajar a Oriente Medio para el Gran Premio de Qatar y los 1812 km de Qatar, dos pruebas inicialmente previstas al inicio de la temporada pero aplazadas debido al conflicto. Su celebración sigue siendo, también, muy incierta.

Por ahora, la situación sigue siendo extremadamente cambiante y muchas preguntas continúan en suspenso. No obstante, los próximos días deberían aportar los primeros elementos de respuesta sobre la fisonomía de este final de temporada 2026.