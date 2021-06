Los pensamientos de Pérez en las vueltas finales en Azerbaiyán

El accidente de Max Verstappen en las últimas cinco vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán llevó a una detención de la carrera, y a un posterior reinicio en parado para un sprint de dos vueltas finales.

Sergio Pérez se alineó en el primer lugar tras haber quedado como puntero ante el fallo del neumático trasero izquierdo del RB16B de su compañero. Lewis Hamilton estaba tercero antes de la bandera roja en una persecución sobre Checo, quien ya se había despegado por casi dos segundos del siete veces campeón del mundo.

En el reinicio, Hamilton tuvo una mejor reacción que el del equipo austriaco y, por unos instantes, tomó la punta de la carrera, esto mientras el mexicano intentaba retener la segunda plaza.

Al llegar a la primera curva la suerte cambió y el siete veces campeón del mundo se fue de largo en la frenada quedando fuera de los 10 primeros, esto mientras Pérez retomaba la cima y se encaminaba a su segunda victoria en la Fórmula 1.

Posterior a la carrera, Checo externó todo lo que pasó por su mente en ese último sprint contra Lewis Hamilton y reconoció que requirió un alto nivel de concentración para encarar la conclusión de la sexta fecha del calendario.

“El equipo me pidió que no hiciera zigzag, entonces no pude calentar los neumáticos en el reinicio. Intentamos llegar al final y solo faltaban dos vueltas”, exclamó Pérez en la conferencia de prensa.

“Era nuestra carrera y la podíamos perder. Estábamos en la delantera y había todo que perder y no mucho que ganar, porque estábamos en la pole y sólo teníamos que lograr dos vueltas. Hacer una buena salida era algo importante y creo que teníamos los neumáticos bastante fríos para ese reinicio”.

“Lewis tenía algo mejor y sólo intenté frenar lo más tarde posible. En ese momento pensaba ‘no hay manera de que pierda esta’. Intenté frenar lo más tarde posible. Lewis estaba en la línea interior, la línea sucia y sí, fue desafortunado para él”.

“Esto demuestra lo vulnerables que somos todos a los errores. Estamos trabajando a un nivel tan alto vuelta tras vuelta que estas cosas le pueden pasar a cualquiera”.

Durante la conferencia fue cuestionado de si el triunfo en Azerbaiyán era más especial que el obtenido en el GP de Sakhir en 2020 a lo que respondió: “Conseguir tu primera victoria en la Fórmula 1 es algo increíble, pero conseguir una primera victoria con una nueva familia, con un nuevo equipo, siento que te une más. Compartir estos momentos juntos es algo muy especial”.

“Vivimos para estos momentos y todos estamos aquí para disfrutar de esos domingos, así que sí, es extremadamente especial”.

“No tengo muchas victorias en mi carrera, pero todas han sido muy especiales, y hoy tengo que decir que la carrera ha sido muy dura y muy estresante mentalmente”.