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Fórmula 1 GP de Singapur

La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen fue el más rápido el viernes en la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur que se disputa en la pista urbana de Marina Bay.

El piloto de Red Bull había sido primero en la SQ1 y quinto en la SQ2 para luego liderar la SQ3 definitiva con una vuelta de 1m31s156 que lo dejó con la pole sprint para la carrera del sábado.

La segunda posición quedó en poder de George Russell, el más rápido previamente en la única practica libre del fin de semana, a 0s120 de la cima, mientras que Charles Leclerc fue tercero, a 0s243.

Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente, seguidos de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isack Hadjar y Pierre Gasly en el top 10.

Franco Colapinto quedó a las puertas de la SQ3 -a solo 0s094- y arrancará 11° el sábado en la carrera sprint, mientras que Sergio Pérez lo hará desde el 20° lugar. 

También lee:

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

3

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

9

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

11

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

17

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

19

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Sergio Pérez
(Cadillac)

 

21

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la SQ2, donde marcó un mejor tiempo de 1m33s249 que lo dejó a menos de una décima de su compañero, Pierre Gasly.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera sprint del Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m36s760 que lo dejó 20°.

Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

S 195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

0.120 S 194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

0.123 S 194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

0.055 S 194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.431

1'31.587

0.133 S 194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.546

1'31.702

0.115 S 193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.693

1'31.849

0.147 S 193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.185

1'32.341

0.492 S 192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

S
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

M
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

1'32.246

M 192.788
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.316

1'32.562

0.316 M 192.130
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.326

1'32.572

0.010 M 192.109
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.368

1'32.614

0.042 M 192.022
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.455

1'32.701

0.087 M 191.842
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.701

1'32.947

0.246 M 191.334
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.752

1'32.998

0.051 M 191.229
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.860

1'33.106

0.108 M 191.008
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.887

1'33.133

0.027 M 190.952
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.909

1'33.155

0.022 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.003

1'33.249

0.094 M 190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.174

1'33.420

0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.177

1'33.423

0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.220

1'33.466

0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 12

+1.488

1'33.734

0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.122

1'34.368

0.634 M 188.453
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'33.477

M 190.250
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.018

1'33.495

0.018 M 190.213
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.096

1'33.573

0.078 M 190.054
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'33.748

0.175 M 189.700
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.651

1'34.128

0.380 M 188.934
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.705

1'34.182

0.054 M 188.825
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.780

1'34.257

0.075 M 188.675
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.800

1'34.277

0.020 M 188.635
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.915

1'34.392

0.115 M 188.405
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.196

1'34.673

0.281 M 187.846
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.213

1'34.690

0.017 M 187.812
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+1.378

1'34.855

0.165 M 187.486
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.473

1'34.950

0.095 M 187.298
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.483

1'34.960

0.010 M 187.278
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.527

1'35.004

0.044 M 187.192
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.571

1'35.048

0.044 M 187.105
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.659

1'35.136

0.088 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+2.185

1'35.662

0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+2.653

1'36.130

0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.283

1'36.760

0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+3.391

1'36.868

0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+3.899

1'37.376

0.508 M 182.632
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