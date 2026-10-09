La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen fue el más rápido el viernes en la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur que se disputa en la pista urbana de Marina Bay.
El piloto de Red Bull había sido primero en la SQ1 y quinto en la SQ2 para luego liderar la SQ3 definitiva con una vuelta de 1m31s156 que lo dejó con la pole sprint para la carrera del sábado.
La segunda posición quedó en poder de George Russell, el más rápido previamente en la única practica libre del fin de semana, a 0s120 de la cima, mientras que Charles Leclerc fue tercero, a 0s243.
Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente, seguidos de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isack Hadjar y Pierre Gasly en el top 10.
Franco Colapinto quedó a las puertas de la SQ3 -a solo 0s094- y arrancará 11° el sábado en la carrera sprint, mientras que Sergio Pérez lo hará desde el 20° lugar.
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
George Russell
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Oscar Piastri
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Isack Hadjar
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Franco Colapinto
|
12
|
Nico Hülkenberg
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Fernando Alonso
|
16
|
Esteban Ocon
|
17
|
Arvid Lindblad
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Alexander Albon
|
20
|
|
21
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Carlos Sainz
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la SQ2, donde marcó un mejor tiempo de 1m33s249 que lo dejó a menos de una décima de su compañero, Pierre Gasly.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera sprint del Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m36s760 que lo dejó 20°.
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
1'31.156
|S
|195.094
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.120
1'31.276
|0.120
|S
|194.837
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.243
1'31.399
|0.123
|S
|194.575
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.298
1'31.454
|0.055
|S
|194.458
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.431
1'31.587
|0.133
|S
|194.176
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.546
1'31.702
|0.115
|S
|193.932
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.693
1'31.849
|0.147
|S
|193.622
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.185
1'32.341
|0.492
|S
|192.590
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
|S
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
|M
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'32.246
|M
|192.788
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.316
1'32.562
|0.316
|M
|192.130
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.326
1'32.572
|0.010
|M
|192.109
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.368
1'32.614
|0.042
|M
|192.022
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.455
1'32.701
|0.087
|M
|191.842
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.701
1'32.947
|0.246
|M
|191.334
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.752
1'32.998
|0.051
|M
|191.229
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.860
1'33.106
|0.108
|M
|191.008
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.887
1'33.133
|0.027
|M
|190.952
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.909
1'33.155
|0.022
|M
|190.907
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.003
1'33.249
|0.094
|M
|190.715
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.174
1'33.420
|0.171
|M
|190.366
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.177
1'33.423
|0.003
|M
|190.359
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+1.220
1'33.466
|0.043
|M
|190.272
|15
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+1.488
1'33.734
|0.268
|M
|189.728
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.122
1'34.368
|0.634
|M
|188.453
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'33.477
|M
|190.250
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.018
1'33.495
|0.018
|M
|190.213
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.096
1'33.573
|0.078
|M
|190.054
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.271
1'33.748
|0.175
|M
|189.700
|5
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
+0.651
1'34.128
|0.380
|M
|188.934
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.705
1'34.182
|0.054
|M
|188.825
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.780
1'34.257
|0.075
|M
|188.675
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.800
1'34.277
|0.020
|M
|188.635
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.915
1'34.392
|0.115
|M
|188.405
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.196
1'34.673
|0.281
|M
|187.846
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|8
|
+1.213
1'34.690
|0.017
|M
|187.812
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.378
1'34.855
|0.165
|M
|187.486
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.473
1'34.950
|0.095
|M
|187.298
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.483
1'34.960
|0.010
|M
|187.278
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.527
1'35.004
|0.044
|M
|187.192
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.571
1'35.048
|0.044
|M
|187.105
|17
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.659
1'35.136
|0.088
|M
|186.932
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+2.185
1'35.662
|0.526
|M
|185.904
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+2.653
1'36.130
|0.468
|M
|184.999
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+3.283
1'36.760
|0.630
|M
|183.794
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.391
1'36.868
|0.108
|M
|183.590
|22
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+3.899
1'37.376
|0.508
|M
|182.632
|Ver los resultados completos
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