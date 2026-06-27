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Fórmula 1 GP de Austria

La parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Austria 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell arrancará desde la primera posición el domingo en el Gran Premio de Austria de F1 tras conseguir una sorprendente pole position el sábado en el Red Bull Ring, escenario de la octava ronda de la temporada.

El piloto británico estará acompañado en la primera fila por Charles Leclerc, de Ferrari, quien clasificó segundo en Austria por cuarta vez en los últimos cuatro años.

Lewis Hamilton se ubicó tercero en la clasificación con el otro Ferrari, delante del Mercedes del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Max Verstappen, quien terminó la sesión contra las defensas tras perder el control de su Red Bull en la curva nueve, fue quinto, seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Isack Hadjar terminó octavo con el segundo Red Bull, delante de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Franco Colapinto clasificó en la 16° posición y Sergio Pérez fue 19° para la carrera del domingo en Austria.

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La parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026

1

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

7

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

9

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

15

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

17

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

19

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitlane

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Austria de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 16° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m08s171.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Austria de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de registrar un mejor tiempo personal de 1m08s945 y verse eliminado en la Q1.

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Fórmula 1 - GP de Austria - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

1'06.113

S 235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1'06.349

0.236 S 234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1'06.408

0.059 S 234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1'06.414

0.006 S 234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1'06.475

0.061 S 234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1'06.502

0.027 S 234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1'06.511

0.009 S 234.150
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1'06.632

0.121 S 233.725
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+0.842

1'06.955

0.323 S 232.598
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.894

1'07.007

0.052 S 232.417
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Austria - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'06.763

S 233.266
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.127

1'06.890

0.127 S 232.824
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.134

1'06.897

0.007 S 232.799
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.216

1'06.979

0.082 S 232.514
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.231

1'06.994

0.015 S 232.462
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.267

1'07.030

0.036 S 232.337
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.323

1'07.086

0.056 S 232.143
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.373

1'07.136

0.050 S 231.970
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.392

1'07.155

0.019 S 231.905
10 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.420

1'07.183

0.028 S 231.808
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.460

1'07.223

0.040 S 231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.530

1'07.293

0.070 S 231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+0.760

1'07.523

0.230 S 230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+0.848

1'07.611

0.088 S 230.341
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.054

1'07.817

0.206 S 229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+1.408

1'08.171

0.354 S 228.449
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Austria - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

1'07.083

S 232.154
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.176

1'07.259

0.176 S 231.546
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.207

1'07.290

0.031 S 231.440
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.302

1'07.385

0.095 S 231.113
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.315

1'07.398

0.013 S 231.069
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.324

1'07.407

0.009 S 231.038
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.325

1'07.408

0.001 S 231.034
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.404

1'07.487

0.079 S 230.764
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.460

1'07.543

0.056 S 230.573
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.466

1'07.549

0.006 S 230.552
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.811

1'07.894

0.345 S 229.381
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.952

1'08.035

0.141 S 228.905
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.955

1'08.038

0.003 S 228.895
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+0.978

1'08.061

0.023 S 228.818
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.983

1'08.066

0.005 S 228.801
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.148

1'08.231

0.165 S 228.248
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.169

1'08.252

0.021 S 228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.426

1'08.509

0.257 S 227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.862

1'08.945

0.436 S 225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+1.947

1'09.030

0.085 S 225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.859

1'09.942

0.912 S 222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.280

1'10.363

0.421 S 221.332
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