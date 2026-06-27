La parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Austria 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell arrancará desde la primera posición el domingo en el Gran Premio de Austria de F1 tras conseguir una sorprendente pole position el sábado en el Red Bull Ring, escenario de la octava ronda de la temporada.
El piloto británico estará acompañado en la primera fila por Charles Leclerc, de Ferrari, quien clasificó segundo en Austria por cuarta vez en los últimos cuatro años.
Lewis Hamilton se ubicó tercero en la clasificación con el otro Ferrari, delante del Mercedes del líder del campeonato, Kimi Antonelli.
Max Verstappen, quien terminó la sesión contra las defensas tras perder el control de su Red Bull en la curva nueve, fue quinto, seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.
Isack Hadjar terminó octavo con el segundo Red Bull, delante de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Franco Colapinto clasificó en la 16° posición y Sergio Pérez fue 19° para la carrera del domingo en Austria.
La parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026
|
1
|
George Russell
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Kimi Antonelli
|
5
|
Max Verstappen
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Isack Hadjar
|
9
|
Liam Lawson
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Nico Hülkenberg
|
15
|
Esteban Ocon
|
16
|
Franco Colapinto
|
17
|
|
18
|
Alexander Albon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso
|
Pitlane
|
Lance Stroll
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Austria de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 16° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m08s171.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Austria de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria después de registrar un mejor tiempo personal de 1m08s945 y verse eliminado en la Q1.
Fórmula 1 - GP de Austria - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
1'06.113
|S
|235.560
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.236
1'06.349
|0.236
|S
|234.722
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.295
1'06.408
|0.059
|S
|234.513
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.301
1'06.414
|0.006
|S
|234.492
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.362
1'06.475
|0.061
|S
|234.277
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.389
1'06.502
|0.027
|S
|234.182
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.398
1'06.511
|0.009
|S
|234.150
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.519
1'06.632
|0.121
|S
|233.725
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.842
1'06.955
|0.323
|S
|232.598
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.894
1'07.007
|0.052
|S
|232.417
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Austria - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'06.763
|S
|233.266
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.127
1'06.890
|0.127
|S
|232.824
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.134
1'06.897
|0.007
|S
|232.799
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.216
1'06.979
|0.082
|S
|232.514
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.231
1'06.994
|0.015
|S
|232.462
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.267
1'07.030
|0.036
|S
|232.337
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.323
1'07.086
|0.056
|S
|232.143
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.373
1'07.136
|0.050
|S
|231.970
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.392
1'07.155
|0.019
|S
|231.905
|10
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.420
1'07.183
|0.028
|S
|231.808
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.460
1'07.223
|0.040
|S
|231.670
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.530
1'07.293
|0.070
|S
|231.429
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+0.760
1'07.523
|0.230
|S
|230.641
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|15
|
+0.848
1'07.611
|0.088
|S
|230.341
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.054
1'07.817
|0.206
|S
|229.641
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.408
1'08.171
|0.354
|S
|228.449
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Austria - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
1'07.083
|S
|232.154
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.176
1'07.259
|0.176
|S
|231.546
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.207
1'07.290
|0.031
|S
|231.440
|4
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.302
1'07.385
|0.095
|S
|231.113
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.315
1'07.398
|0.013
|S
|231.069
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.324
1'07.407
|0.009
|S
|231.038
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.325
1'07.408
|0.001
|S
|231.034
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.404
1'07.487
|0.079
|S
|230.764
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.460
1'07.543
|0.056
|S
|230.573
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.466
1'07.549
|0.006
|S
|230.552
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.811
1'07.894
|0.345
|S
|229.381
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.952
1'08.035
|0.141
|S
|228.905
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.955
1'08.038
|0.003
|S
|228.895
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.978
1'08.061
|0.023
|S
|228.818
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|9
|
+0.983
1'08.066
|0.005
|S
|228.801
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.148
1'08.231
|0.165
|S
|228.248
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.169
1'08.252
|0.021
|S
|228.177
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.426
1'08.509
|0.257
|S
|227.321
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.862
1'08.945
|0.436
|S
|225.884
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.947
1'09.030
|0.085
|S
|225.606
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.859
1'09.942
|0.912
|S
|222.664
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.280
1'10.363
|0.421
|S
|221.332
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
El dardo de Vasseur a la FIA: "Muy a menudo la moneda cae del lado correcto para Mercedes..."
Checo Pérez confía en la carrera tras el calvario en la clasificación en Austria: "Fuimos a ciegas"
¿Antonelli perjudicado por la bandera amarilla? Kimi: "No, fue un error de cálculo mío"
Colapinto vuelve a sufrir con un Alpine “impredecible” en la clasificación de Austria
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments