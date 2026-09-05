Sergio Pérez fue superado en la clasificación del Gran Premio de Italia, por su compañero de equipo Valtteri Bottas y aunque ambos quedaron eliminados en la Q1 por un instante el finlandés llegó a sacar casi un segundo de diferencia al mexicano reduciendo esto a menos de dos décimas en el último intento.

Al hablar con los medios, Checo Pérez reconoció la labor de Bottas y agregó que incluso con el remolque no hubiera tenido posibilidad de pelear contra él en la batalla interna.

"No, creo que Valtteri hizo un trabajo bastante sólido durante la clasificación. Creo que no pude igualarlo. Tuve problemas en el intento uno y dos. El intento tres fue bastante limpio y solo me faltaron un par de décimas. Pero generalmente, sí, Valtteri ha hecho un buen trabajo".

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El piloto mexicano explicó que uno de los factores determinantes para perder terreno en el "Templo de la Velocidad" fue no haber ejecutado de forma óptima la estrategia de la succión aerodinámica con el auto de adelante.

"El no poder maximizar el remolque es bastante costoso por aquí, así que probablemente estaba un poco demasiado lejos del auto de adelante".

Al profundizar en el impacto del rebufo en este circuito, Checo Pérez calculó las décimas clave que se pierden cuando no se consigue el rebufo ideal en las rectas principales:

"Fácilmente dos o tres décimas. Si estás a segundo y medio dentro o fuera, pueden ser dos o tres décimas, al menos con la energía que tenemos actualmente... Es bastante costoso, te das cuenta de inmediato. Creo que en Monza con este motor, esa es la parte más importante de la sesión. Estar en el momento correcto con el remolque correcto hace una diferencia masiva", finalizó el mexicano.

Las expectativas para el domingo lucen complicadas para Cadillac luego de ver el ritmo de los Williams y, el avance del Haas de Esteban Ocon, quien no porta la unidad actualizada de Ferrari, por lo que el objetivo será sumar kilómetros.