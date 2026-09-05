Checo Pérez con problemas en la clasificación en Italia, pero admite superioridad de Bottas
Sergio Pérez indicó después de la clasificación que Valtteri Bottas hizo un mejor trabajo que él en la ronda.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sergio Pérez fue superado en la clasificación del Gran Premio de Italia, por su compañero de equipo Valtteri Bottas y aunque ambos quedaron eliminados en la Q1 por un instante el finlandés llegó a sacar casi un segundo de diferencia al mexicano reduciendo esto a menos de dos décimas en el último intento.
Al hablar con los medios, Checo Pérez reconoció la labor de Bottas y agregó que incluso con el remolque no hubiera tenido posibilidad de pelear contra él en la batalla interna.
"No, creo que Valtteri hizo un trabajo bastante sólido durante la clasificación. Creo que no pude igualarlo. Tuve problemas en el intento uno y dos. El intento tres fue bastante limpio y solo me faltaron un par de décimas. Pero generalmente, sí, Valtteri ha hecho un buen trabajo".
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
El piloto mexicano explicó que uno de los factores determinantes para perder terreno en el "Templo de la Velocidad" fue no haber ejecutado de forma óptima la estrategia de la succión aerodinámica con el auto de adelante.
"El no poder maximizar el remolque es bastante costoso por aquí, así que probablemente estaba un poco demasiado lejos del auto de adelante".
Al profundizar en el impacto del rebufo en este circuito, Checo Pérez calculó las décimas clave que se pierden cuando no se consigue el rebufo ideal en las rectas principales:
"Fácilmente dos o tres décimas. Si estás a segundo y medio dentro o fuera, pueden ser dos o tres décimas, al menos con la energía que tenemos actualmente... Es bastante costoso, te das cuenta de inmediato. Creo que en Monza con este motor, esa es la parte más importante de la sesión. Estar en el momento correcto con el remolque correcto hace una diferencia masiva", finalizó el mexicano.
Las expectativas para el domingo lucen complicadas para Cadillac luego de ver el ritmo de los Williams y, el avance del Haas de Esteban Ocon, quien no porta la unidad actualizada de Ferrari, por lo que el objetivo será sumar kilómetros.
Share Or Save This Story
Checo Pérez alerta sobre la gestión energética en Monza: "Bélgica fue crítico; aquí será lo peor"
Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en la FP1 en Monza con Cadillac
Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac
Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1
Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1
Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"
Últimas noticias
Hamilton, perjudicado por la ejecución en Q3: "Fue bastante negativa y me encontré aislado"
Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años
Alpine explica la clave para la pole de Gasly en Monza y el mejor sábado de Colapinto en F1
Lance Stroll alcanza el indeseado hito de 100 eliminaciones en Q1 en F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments