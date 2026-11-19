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Oscar Piastri se refiere a sus planes de gestión tras la separación de Mark Webber

Oscar Piastri habló públicamente por primera vez desde que él y Mark Webber tomaron caminos separados

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 19:22

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Oscar Piastri, piloto de McLaren en la Fórmula 1, afirma que su próxima estructura de representación aún no está definida, después de que se pusiera fin a su vínculo con sus representantes Ann y Mark Webber.

Piastri emitió un comunicado de prensa conjunto el 9 de noviembre, en el que indicó que él y los Webber habían "puesto fin de mutuo acuerdo a su convenio".

La asociación de siete años acompañó el meteórico ascenso del joven en las fórmulas de promoción, con títulos consecutivos en la Formula Renault Eurocup, la Fórmula 3 y la Fórmula 2; luego, sus representantes tuvieron un papel clave en el movimiento que definió la carrera de Piastri, cuando sorprendió al alejarse del equipo Alpine y firmar con McLaren como piloto titular de F1.

Sin embargo, los Webber, Mark y su esposa Ann, dieron un paso al costado a comienzos de la temporada 2026, con Mark dejando de asistir a Piastri en la pista. El australiano ha recibido apoyo de Pedro Matos, su ingeniero de carrera en Prema en Fórmula 2, y de la entrenadora mental Emma Murray, pero por ahora no puede dar pistas sobre su futura representación.

Al hablar públicamente por primera vez desde su separación de los Webber, Piastri dijo: "Tuvieron un papel enorme en mi carrera, obviamente, y en llegar hasta este punto, particularmente al final de mi etapa en las categorías junior y el inicio de mi carrera en F1. Tanto el apoyo en la pista como detrás de escena fue increíblemente valioso. Y creo que ahora es el momento adecuado para tomar caminos separados y hacer cosas nuevas.

Oscar Piastri, McLaren, con Mark Webber

Photo by: Getty Images

"No tengo nada cerrado por el momento. Todavía estoy viendo un poco cómo será necesariamente el futuro a mi alrededor y el equipo que me rodee, pero sí, tuvieron un papel enormemente importante en mi carrera".

Consultado sobre quién lo representará de ahora en adelante, Piastri reiteró: "No tengo a nadie confirmado. Obviamente tengo una especie de estructura interina en este momento, pero no, nada cerrado para el futuro, y lo definiré a su debido tiempo".

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Piastri firmó un contrato multianual con McLaren en marzo de 2025, con un acuerdo que, en teoría, se extiende hasta finales de 2028.

La temporada 2026 no ha estado a la altura de sus expectativas, ya que quien fuera el favorito al título del año pasado durante mucho tiempo antes de finalmente terminar tercero en 2025 ha tenido dificultades para adaptarse a los nuevos monoplazas de F1. Lleva 16 carreras sin subir al podio, la racha más larga de su carrera.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Preguntado sobre qué le gustaría conseguir en los últimos tres grandes premios de la campaña para reforzar la confianza y el rendimiento de cara a 2027, Piastri dijo: "Simplemente seguir aprendiendo, eso es lo más importante. No es una respuesta muy emocionante, lo entiendo, pero se trata de seguir construyendo entendimiento.

"Este año pasamos de intentar entender, en la primera parte de la temporada, qué tenía que hacer diferente, a tener luego una comprensión bastante buena de cómo debe ser, pero después ir y lograrlo realmente ha sido complicado.

"Definitivamente hubo señales más alentadoras en las últimas cinco o seis carreras. No fue algo lineal, hubo algunas carreras mejores y algunas peores entre ellas. Brasil, aunque el resultado no lo mostrara [terminó sexto, a 56 segundos de su compañero Lando Norris, ganador de la carrera], probablemente fue el mejor ritmo de carrera que tuve en mucho tiempo.

"Así que, para mí, se trata simplemente de seguir construyendo sobre eso. Obviamente, como equipo queremos vencer a Red Bull en el campeonato de constructores, y en lo personal me encantaría volver al podio o intentar conseguir una victoria. Pero lo más importante es tratar de preparar el próximo año lo mejor que pueda, y ojalá podamos lograrlo en estas próximas semanas".

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