Ocon: tuve que aprender de nuevo en Renault

Durante la temporada 2020, Esteban Ocon regresó a la Fórmula 1 y le tomó un tiempo ponerse al día por completo después de un año fuera de las carreras, adaptándose a las características del monoplaza de Renault.

A lo largo del año el francés fue cerrando la brecha contra su compañero Daniel Ricciardo y logró su primer podio con el segundo lugar en el Gran Premio de Sakhir.

Ocon dijo que su mejora en la parte final de la temporada fue el resultado de tener una mayor confianza con el coche, lo que le permitió experimentar con las configuraciones y probar nuevas cosas que le ofrecieron ganancias en la pista.

“En comparación con el principio de la temporada, al final estábamos experimentando más y más de mi lado”, explicó.

“Al principio, estaba tratando de ordenar mi conducción y todo lo que hacía en la pista. En la Fórmula 1 ganas más con el tiempo que trabajas cerca de tus ingenieros y en el auto, porque al final, todo eso te dará confianza y con ello la conducción vendrá por si sola”.

“Al final, creo que lo hicimos mucho mejor en la parte final del año porque yo estaba más feliz con el monoplaza. Estuve más feliz con el coche en la primera carrera en Bahréin que en toda la temporada”.

“Ahí es donde el coche se sintió muy fuerte. Definitivamente fue la forma y la progresión correcta”.

Ocon dijo que cuando comenzó a competir para Renault entendió el desafío que sería aprender un nuevo coche, ya que había aspectos en comparación con su tiempo en Force India y Mercedes en lo que tuvo que comenzar desde cero.

"En general, el auto no funciona igual que el Mercedes que manejé en las pruebas, o el Force India. No son iguales porque no tienen las mismas características”.

“No se toman las curvas de la misma manera porque es un poco diferente. La forma de preparar y acercarse al coche no es la misma”.

“Así que tuve que aprender cosas que pensé que ya estaban allí. Pensé que regresaría y haría lo mismo que hice en Force India y solo me enfocaría en ajustar el coche para mí, pero ese no fue el caso”.

“Todos los autos son diferentes y eso es algo que he aprendido: que necesitas encontrar la mejor manera para configurar el coche para ir más rápido en la vuelta. Claramente, eso es algo que comprendimos más a lo largo de la temporada”.

GALERÍA: el podio de Esteban Ocon en el GP de Sakhir