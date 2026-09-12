McLaren revela que Norris perdió “tres décimas” camino a su sorprendente pole en Madring

"Eso es una obra maestra."

Después de que Lando Norris le arrebatara la pole position a Kimi Antonelli por apenas 0.011s en el Gran Premio de España, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, estaba tanto exultante como panegírico hacia su piloto.

En ningún momento durante el fin de semana los coches papaya habían parecido realmente lo bastante rápidos como para estar en la lucha por la gloria. Mercedes había liderado todas las sesiones de entrenamientos por delante de Ferrari; en la Q1 y en la Q2, las Flechas de Plata estaban luchando con Red Bull por el primer puesto. Pero McLaren siempre estaba un par de décimas por detrás.

Entonces llegó esa vuelta de Q3. Norris era solo sexto tras su primer intento, a 0.446s del más rápido, Lewis Hamilton, pero mejoró 0.701s en su segunda vuelta rápida, lo justo para superar a un Antonelli, el nuevo poleman provisorio, que parecía intocable.

Pero no se lo esperaba, especialmente después de cometer un error en la última curva, al haber perdido ligeramente la parte trasera del coche. "Lo siento, la he cagado, hombre," le dijo Norris a su ingeniero de carrera, Will Joseph. Este le dijo que esperara a que terminaran todos los coches, insinuando que tenía una opción de pole, a lo que Norris respondió: "Maldito idiota."

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"No fue tu mejor última curva, pero sigue siendo pole, así que bien hecho," dijo Joseph. A Norris le llevó un tiempo creer de verdad que no le estaban gastando una broma.

"En la última curva, simplemente tuve un poco de, no sé, un pequeño momento," explicó el piloto británico. "Creo que me emocioné un poco en el coche y simplemente forcé demasiado la entrada y, sinceramente, pensé que me iba contra el muro. Así que, sí, por suerte había un tramo corto hasta la curva 1.

"Pero la vuelta de verdad fue simplemente perfecta, con buenas salidas, buenos pianos, simplemente acertando en todas esas pequeñas cosas que son muy importantes por aquí. Y solo lo hice en mi última vuelta y todo salió bien."

Esa vuelta fue descrita por Stella como "una de las vueltas más impresionantes que [él] ha presenciado, como alguien que ha visto telemetría en 450 grandes premios".

Como punto de comparación, Oscar Piastri clasificó séptimo, a 0.470s de su compañero de equipo.

"Sinceramente, no estábamos rindiendo al nivel de conseguir una pole position," continuó Stella. "En ningún momento durante el fin de semana demostramos que el coche estuviera rindiendo al nivel de ser el mejor coche. Nos faltaba bastante en el primer sector, en las [curvas] de baja velocidad y en los pianos, y para los pilotos era un coche muy difícil con el que clavar una vuelta. Vimos que había momentos de potencial, pero siempre es muy difícil juntar todo.

"Lo más impresionante es el hecho de que sea una pole position a pesar de haber perdido tres décimas y media en el último cuarto, lo que significa que habría sido una pole position bastante convincente sin este problema.

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Al mismo tiempo, este problema es consecuencia de empujar al nivel al que Lando logró empujar. Pero hoy todos habrán llevado los límites al máximo.

"Lo que hace única la vuelta, cuando miras especialmente la telemetría, es la precisión, la frenada, la velocidad que llevas en la entrada, el ataque al piano, la aplicación de potencia. Todo se ejecuta con un nivel de precisión bastante único.

"Para mí, ese es, si acaso, el principal atributo que asociaría a esta vuelta: una precisión simplemente increíble en la ejecución metro a metro."

Según Stella, como se mencionó anteriormente, el error de conducción de Norris estuvo directamente relacionado con lo mucho que apretó en el resto de la vuelta.

"Simplemente pagó el precio de que la vuelta venía, digamos, un segundo más rápida que cualquier otra vuelta, por lo tanto se había extraído bastante más de los neumáticos," añadió el italiano. "Quiero decir, los neumáticos estaban cansados y de alguna manera Lando no tuvo esto en cuenta y entró en la curva con el mismo ímpetu que había tenido en algunas otras curvas.

"Sobreviró en la entrada, y esto significa que pierde por completo la trazada, y como dije, perdió más de tres décimas. No es nada calculado; en todo caso, no está teniendo lo suficientemente en cuenta que los neumáticos estaban cansados.

"No creo que supiera [que iba a meterse en problemas]. Creo que simplemente estaba en modo ataque, pero fue un poco demasiado para lo que les quedaba a los neumáticos."