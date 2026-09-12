Hamilton admite que no tenía posibilidad de luchar por la pole en Madrid

Tras la fase de clasificación de Madrid, la cuarta y la quinta posición se prestan a una doble interpretación. Por un lado, la conciencia de que, siendo realistas, no había margen para ir mucho más allá. Por otro, el pesar por ese destello de brillantez que a menudo logran encontrar los rivales en la clasificación, lo que convierte una carrera complicada en una decididamente más fácil.

Y también aquí, en Madring, el tema será el mismo. En un circuito en el que muchos prevén adelantamientos difíciles, si no casi imposibles, salir desde la segunda y la tercera fila significa tener que ingeniárselas, con la esperanza de que el desgaste de los neumáticos se convierta en un aliado y no en un obstáculo.

Analizando la clasificación, hubo un momento en el que Ferrari creyó de verdad que el final podría tomar un rumbo diferente: el primer intento de la Q3, cuando Lewis Hamilton se había situado en cabeza. Pero en la segunda vuelta, aquella en la que normalmente se consigue sacar ese plus, sobre todo en un circuito urbano donde la primera vuelta sirve más bien para establecer una referencia, los rivales subieron el listón, sorprendiendo a Ferrari.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

No solo Lando Norris se hizo con la pole superando a Andrea Kimi Antonelli, sino que también Max Verstappen logró dejar atrás a los dos Ferrari, un resultado nada previsible tras lo ocurrido el viernes. Es cierto que esta mañana el Red Bull había mostrado signos de progreso, pero para situarse por delante de los SF-26 hizo falta una vuelta al estilo "Max Verstappen", realizada con la agresividad y precisión habituales, a pesar de un problema de despliegue al salir de la curva 20 que le costó unas centésimas.

Frederic Vasseur explicó que Hamilton habría cometido un error al pasar por la primera chicane, una imprecisión que, según el equipo, le habría costado alrededor de una décima y media. Es cierto que hubo un pequeño desliz, incluso en comparación con el primer intento, pero, en realidad, el tiempo perdido no fue tan grande y el propio Hamilton no se sintió realmente cerca de la pole, incluso sin ese error.

"No estaba especialmente cerca, por desgracia. Es cierto que, tras el primer intento en la Q3, me encontré en cabeza. Después, no sé qué hicieron los demás; quizá aumentaron la potencia del motor, no sé cómo lograron mejorar tanto. Sin duda hay algo que nosotros no tenemos y no podemos hacerlo mucho mejor", afirmó el piloto de Ferrari.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

De hecho, sin embargo, Hamilton destacó que parte del problema tuvo que ver con una preparación de los neumáticos que no fue del todo perfecta, ya que notó un poco demasiado subviraje al salir de la última curva, pero considera que, aun así, el equipo gestionó bien una clasificación tan compleja: "La segunda vuelta fue tan buena como la anterior; prácticamente hice el mismo tiempo. Creo que quizá fui medio décimo más rápido o algo así".

"La clasificación ha sido bastante lineal. Sin problemas de verdad. El coche en la primera tanda de la Q3 parecía realmente excelente, pero en el último intento ya no tenía ni agarre ni potencia. Creo que el equipo lo ha hecho todo muy bien, han hecho un trabajo realmente estupendo hoy. Por desgracia, sencillamente, no teníamos el ritmo en el momento decisivo".

"Por alguna razón, cuando salimos para ese último intento, ya en la última curva noté subviraje y pensé que quizá los neumáticos delanteros aún no estuvieran en la ventana de temperatura adecuada. Pero resultó que tenía más movimiento en la parte trasera y más subviraje a lo largo de toda la vuelta".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Es una pena, porque cuando te quedas a poco menos de dos décimas de la pole, en realidad habría habido potencial para arrebatarle al menos la tercera posición a Max Verstappen, del que nos separaban apenas unas centésimas. Para a Ferrari será, por tanto, una carrera cuesta arriba con la esperanza de que el desgaste de los neumáticos resulte ser un aliado, aunque en medio del tráfico las temperaturas tenderán a subir.

En vísperas de la carrera, los equipos esperaban un menor desgaste, pero al llegar aquí el viernes se ha revelado superior a lo previsto, a pesar de que el " " agarre de la pista es excelente, incluso el más alto de la temporada según ha revelado Pirelli hasta este momento. Hamilton, al igual que Leclerc, dispondrá de un neumático blando más nuevo, lo que podría resultar una ventaja si el desgaste fuera realmente elevado.

"Llegamos al fin de semana pensando que no habría mucho desgaste y que los neumáticos aguantarían mucho, pero ayer hubo bastante desgaste. Estoy seguro de que la situación ha mejorado un poco con el aumento del agarre de la pista, pero no tengo ni idea de qué esperar mañana", añadió Lewis.

"A veces vamos a lugares muy calurosos y el desgaste es manejable; otras veces, en cambio, es terrible. En Austria, por ejemplo, hacía calor y el desgaste fue pésimo. Luego vas a otro sitio y todo cambia. Así que realmente no tengo ni idea de qué esperar mañana".