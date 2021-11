Norris explicó qué sucedió en el toque con Carlos Sainz

Saliendo desde la quinta posición después de una muy buena carrera de clasificación al sprint, Lando Norris tenía entre ceja y ceja mejorar su resultado en carrera y rascar muy buenos puntos para McLaren, pero tras un desafortunado inicio solo pudo acabar décimo y sumar un punto.

En la salida, el piloto británico de McLaren fue uno de los que mejor reaccionó al semáforo y, de hecho, en unos pocos metros ya había conseguido emparejarse con Carlos Sainz.

Rueda a rueda y llegando al primer giro por al parte exterior de la curva, a Norris y a Sainz solo les separaban unos milímetros, una distancia que se redujo aún más en el momento de coger la curva, provocando inevitablemente un toque que perjudicó a más a Norris, obligándole a pasar por boxes para cambiar neumáticos.

Pese a ese incidente, no se vino abajo y consiguió una buena remontada repleta de adelantamientos que le permitió cruzar la bandera a cuadros en décima posición, sumando un punto que después de todo sabía a gloria.

Hablando sobre el incidente que le costó la carrera, Lando Norris reconoció que no sabía muy bien lo que había sucedido en esa primera curva con Carlos Sainz.

"No sé lo que ha pasado. Tengo que verlo a ver todavía, así que realmente no puedo decir mucho".

"No sé si giré demasiado temprano o él no me dio suficiente espacio o algo así".

El piloto de McLaren explicó tras acabar el Gran Premio de Brasil que él cree que hizo lo correcto en todo momento y que no pudo evitar el contacto de ninguna forma.

"Empecé a girar hacia la izquierda y él también... Siempre hay que respetarse el uno al otro ¿verdad? Creía que estaba en el lado correcto, volveré a verlo, pero obviamente la posición les vino mucho mejor a ellos que a nosotros".

"No sé qué más podía hacer. Había un hueco, obviamente hice una salida mucho mejor, después no podía estar mirando mis espejos todo el tiempo y no podía ver bien dónde estaban los demás, así que puse mi coche en la mejor posición que podía".

Por último, Norris también reconoció que esperaba que Sainz dejase un poco más de espacio entre su coche y el suyo, ya que el de McLaren estaba pegado al muro y no tenía mucho más margen de maniobra.

"Obviamente yo no quiero estrellarme, pensé que él dejaría espacio, pero no fue suficiente", concluyó el joven piloto británico.

Fotos de Lando Norris en el GP de Brasil 2021 de F1:

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 1 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, y Lando Norris, McLaren MCL35M, persiguen al grupo en la reanudación 3 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 5 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Nikita Mazepin, Haas VF-21, y Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Lando Norris, McLaren MCL35M 9 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, se dirige a la parrilla 10 / 12 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images